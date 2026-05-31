El patentamiento de autos cayó 25.6% y se vendieron 14398 unidades menos

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La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina confirmó que el acumulado de los primeros cinco meses del año arrastra un retroceso general del 9.7%.

La brecha entre las promociones de la red comercial y la capacidad real de compra del mercado interno expone que el patentamiento de vehículos totalizó 41921 unidades durante mayo de 2026, una cifra que marca una contracción interanual del 25.6% frente a las 56319 operaciones registradas en el mismo mes del año anterior.

El impacto impositivo y financiero en la red de comercialización

El informe oficializado por la entidad revela que el costo fiscal consolidado representa más del 50% del valor de venta al público de cada unidad. Esta carga tributaria, sumada al nivel de las tasas de financiación y los costos de intermediación bancaria, restringe la recuperación de los puntos de venta en las provincias del sur, donde los costos fijos de estructura presionan sobre los márgenes de rentabilidad.

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La comparación mensual contra el mes de abril de 2026 arrojó un declive del 12.2%, lo que equivale a una pérdida de 5643 registros en treinta días. Los datos desagregados muestran el ingreso de nuevas marcas asiáticas que modifican la composición de la oferta en un escenario de demanda selectiva.

Marcas y modelos líderes en un mercado contractivo

El procesamiento de las estadísticas sectoriales ubica a Toyota en el primer puesto de ventas mensuales con 5760 unidades, escoltada por Volkswagen con 4954 y Fiat con 4607 despachos. El patentamiento acumulado entre enero y mayo sumó 247187 vehículos, lo que representa una pérdida neta de 26632 unidades respecto al mismo período de 2025.

El segmento de utilitarios comerciales mantiene su peso relativo en las zonas productivas del país. El desglose de patentamientos por modelos durante el quinto mes del año quedó posicionado de la siguiente manera:

Toyota Hilux : 2309 unidades.

: unidades. Ford Ranger : 1672 unidades.

: unidades. Fiat Cronos : 1627 unidades.

: unidades. Ford Territory : 1589 unidades.

: unidades. Peugeot 208 : 1279 unidades.

: unidades. Volkswagen Amarok : 1172 unidades.

: unidades. Chevrolet Onix : 1156 unidades.

: unidades. Toyota Yaris Cross : 1034 unidades.

: unidades. Chevrolet Tracker : 1006 unidades.

: unidades. Volkswagen Tera: 987 unidades. (Agencia OPI Santa Cruz)