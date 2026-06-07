Detienen a un hombre que filmaba a niñas en un gimnasio municipal

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La policía de Santa Cruz detuvo a un hombre que fue denunciado de estar filmando a niñas que participaban de una clase de patinaje artístico en el gimnasio municipal Lucho Fernández de Río Gallegos.

El incidente se registró el jueves a la noche en el ingreso al gimnasio en una clase donde participaban niñas de 7 a 9 años y el hombre comenzó a filmarlas. Allí la profesora de la práctica le pidió explicaciones y al no responder se comunicó con la Comisaría Sexta para efectuar la denuncia.

La persona denunciada se encontraba observando y grabando “con su teléfono celular a las menores, cuyas edades oscilan entre los 7 y 9 años”.

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La policía informó que efectivos del Comando de Patrullas “procedieron a la demora del hombre, de 33 años, quien fue trasladado a la dependencia policial para el inicio de las actuaciones judiciales de rigor”.

El Juzgado de Instrucción N°2 dispuso “el secuestro de dos dispositivos de telefonía móvil (modelos iPhone XR y iPhone 13) hallados en poder del causante”.

Tras iniciarse una investigación, el sujeto recuperó su libertad y fijó domicilio a disposición del juzgado interviniente. (Agencia OPI Santa Cruz)