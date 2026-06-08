Autopsias confirman la causa de muerte de los andinistas

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(OPI TdF) – Los estudios forenses confirmaron que Emiliano Fernando Feida y Abril Melina Marino Pereira fallecieron por traumatismo encefalocraneano grave tras caer desde un desnivel de 50 metros en la zona norte de Ushuaia.

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El fiscal Nicolás Arias, a cargo de la fiscalía del Distrito Judicial Sur en Tierra del Fuego, coordina las pericias técnicas para determinar las causas del accidente fatal que provocó la muerte del guía de 33 años y la ciudadana uruguaya de 25 años en el Glaciar Vinciguerra.

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Los rescatistas de la Comisión de Auxilio hallaron los cuerpos atados a una cuerda el martes 2 de junio a la 1.15 de la madrugada. El equipo de reconocimiento constató el deceso bajo un barranco tras iniciar el ascenso el lunes 1 de junio a las 7.00 horas.

El expediente judicial sumó evidencias clave aportadas por los peritos de la administración pública:

La División Policía Científica confeccionó los croquis y las fotografías del área del siniestro.

confeccionó los croquis y las fotografías del área del siniestro. La médica legista policial redactó el informe criminalístico que detalla los politraumatismos.

El juez Federico Vidal, titular del Juzgado de Instrucción Nº 3, evalúa las condiciones del terreno invernal y la estabilidad de los anclajes. El magistrado busca descartar la participación de terceras personas mediante el análisis del equipamiento secuestrado.

La jefatura policial activó el protocolo de búsqueda a las 23.05 del lunes luego de recibir la denuncia de la madre del andinista. Los servidores públicos finalizaron la extracción de los restos durante las primeras horas de luz natural debido al riesgo de la superficie helada. (Agencia OPI Tierra del Fuego)