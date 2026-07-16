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El Consejo Agrario Provincial (CAP) aprobó un nuevo protocolo sanitario para reforzar la prevención contra el ingreso y la propagación de la sarna ovina en Santa Cruz.

El protocolo se estableció mediante la Resolución N°301/2026 y será obligatoria a partir de la zafra de esquila 2026/2027, donde se contempla procedimientos específicos para el lavado y la desinfección de indumentaria, herramientas y equipos utilizados por las cuadrillas de esquila.

Se trata de medidas para establecer el lavado obligatorio y desinfección de la indumentaria y las herramientas utilizadas por las distintas cuadrillas, el cual deberá aplicarse antes del inicio de la actividad en cada establecimiento ganadero.

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La medida se aplicará en todo el territorio santacruceño para “acompañar a los productores y preservar el estatus sanitario provincial libre de sarna ovina causada por Psoroptes ovis”.

Las empresas de esquila deberán presentar la hoja de ruta de cada cuadrilla o comparsa, junto con la nómina del personal y sus tareas, así como también la declaración jurada de cumplimiento del protocolo.

El presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay afirmó que “tenemos la responsabilidad de cuidar el estatus sanitario que distingue a Santa Cruz respecto de esta enfermedad. Este protocolo establece pautas claras para el trabajo durante la esquila y nos permite reducir al máximo el riesgo de ingreso de la sarna ovina a Santa Cruz. La prevención es la mejor herramienta para seguir fortaleciendo nuestra producción ovina”. (Agencia OPI Santa Cruz)