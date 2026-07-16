Preocupa el incremento de suicidios en Rawson

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(OPI Chubut) – En las últimas semanas se registraron al menos 5 suicidios en Rawson, capital provincial, y reflejó una profunda preocupación sociosanitaria en los servicios de respuesta rápida para abordar estas situaciones.

La estadística anual es preocupante y desde el Centro Integral de Tratamiento de Adicciones (CITA), Alfredo Olmos afirmó que hay una “necesidad imperiosa de sacar el tema del encierro y ponerlo en el centro del debate público” y se debe tratar la situación de la salud mental.

El operador indicó que “en lo que va del mes de julio, cinco personas decidieron no seguir viviendo” y la franja etaria más afectada se ubica entre los 20 y los 35 años, un grupo de adultos jóvenes al que recientemente se sumó el caso doloroso de una persona adulta mayor.

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El trabajo de rescate y asistencia psicológica en Rawson se realiza mediante un esquema operativo que articula tareas diarias con la Policía de la Provincia, los Bomberos Voluntarios y el Hospital Subzonal.

Olmos aseguró que las guardias interinstitucionales “no tuvieron respiro durante las últimas semanas”. (Agencia OPI Chubut)