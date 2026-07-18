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(OPI Chubut) – El incremento de la conflictividad entre los gremios y la pesquera Conarpesa en Puerto Madryn, determinaron que la empresa denuncie intimidaciones y advirtió con despidos tras la toma de sus oficinas.

Además, moverán las embarcaciones hasta puertos de Santa Cruz para continuar operando.

Todo se produjo tras el ingreso de dirigentes y adherentes del Sindicato de Industrias de la Alimentación (STIA) a las oficinas administrativas de la firma.

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El presidente de Conarpesa, Fernando Álvarez Castellano habló respecto a los reclamos vinculados a los plazos de convocatoria del personal de planta y consideró que la medida es “una acción intimidatoria inédita”.

El empresario señaló que “iremos hasta las últimas consecuencias” y añadió que Conarpesa analiza las herramientas legales disponibles y procederá con despidos en caso de que la normativa vigente lo avale.

Para preservar la integridad de los trabajadores que no adhirieron a la medida de fuerza, la compañía resolvió cerrar los portones de acceso y ordenar que el personal permanezca en sus hogares.

Conarpesa confirmó que las embarcaciones de su flota no operarán en los muelles locales y los buques “Conarpesa 1 y el Don Juan se desviaron hacia la provincia de Santa Cruz y realizarán la descarga de sus bodegas en el puerto de Caleta Olivia”. (Agencia OPI Chubut)