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(OPI TdF) – El gobierno de Tierra del Fuego realizó un nuevo monitoreo ambiental sobre la obra de la futura usina de Ushuaia, donde personal técnico de la Secretaría de Ambiente evaluó el cumplimiento de los requerimientos ambientales previstos para esta etapa del proyecto.

La ministra de Energía, Gabriela Castillo encabezó el recorrido de la obra y resaltó la importancia del trabajo articulado entre las distintas áreas del gobierno fueguino para garantizar que el desarrollo de la obra avance conforme a las exigencias ambientales.

“Es un momento importante porque el monitoreo responsable de la obra, con la intervención de las áreas que corresponden del Gobierno de la Provincia, brinda tranquilidad sobre la ejecución que se viene llevando adelante durante el proceso de construcción de la nueva usina“, afirmó Castillo.

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La Secretaría de Ambiente lleva adelante el monitoreo a partir de la documentación técnica elaborada por la consultora contratada por Terra Ignis, junto con los requerimientos específicos que demanda una central de ciclo combinado. (Agencia OPI Tierra del Fuego)