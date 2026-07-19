Descubren caza ilegal de guanacos y un puma en Chubut

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(OPI Chubut) – Cuatro hombres fueron demorados por la policía de Chubut tras ser descubiertos de haber cazado guanacos y un puma sin contar con los permisos correspondientes.

El descubrimiento se dio cuando los ocupantes de una camioneta se frenaron a la vera de la ruta dado que habían pinchado una cubierta.

El incidente se produjo este viernes alrededor de las 22 horas cuando efectivos de la Subcomisaría de Garayalde realizaba un recorrido por la Ruta 3 buscando un rodado con problemas mecánicos, cuando notaron que sobre la banquina, a la altura del Kilómetro 1640, se encontraba un rodado Toyota Hilux con la caja tapada y cuatro sujetos reparando la rueda trasera.

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Los integrantes de la policía notaron que desde la caja de la camioneta “goteaba sangre, y se requirió que retiren el nylon que cubría la caja donde se constató que llevaban piezas de guanaco faenado”.

Allí les pidieron a los ocupantes el permiso de caza y el permiso de los dueños del campo para desarrollar la actividad de caza. No se encontraron armas de fuego, las cuales habrían sido dejadas en la estancia.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Comisaría Camarones y trasladaron a los cuatro sujetos a la dependencia, además del rodado y todos los elementos relacionados a lo ocurrido.

En el recorrido por la zona, los policías encontraron el cuerpo faenado de un puma.

En el decomiso de la carne se encontraron “28 paletas, 27 cuartos y 27 lomos de guanaco silvestre, y restos de un puma. También se secuestraron nueve cartuchos a bala, 9 vainas servidas, un arma blanca y una piedra de afilar”.

Se inició una investigación por infracción a la Ley N° 22421 de Conservación de la Fauna y por infracción a la ley provincial XI N°10 de Fauna y Flora. (Agencia OPI Chubut)