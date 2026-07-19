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(OPI TdF) – La Municipalidad de Ushuaia a través de la Dirección de Defensa Civil informó sobre las medidas preventivas que debe tener en cuenta la población frente a la llegada del frío y el uso de la calefacción para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono e incendios.

Ante la llegada de días con temperaturas por debajo de los -10° C en plena temporada invernal, Defensa Civil recomendó que “es fundamental calefaccionar los hogares de manera segura y ventilar todos los ambientes, al menos unos minutos cada día, para evitar la acumulación de monóxido de carbono”.

Añadieron que “no deben utilizarse hornallas, hornos u otros artefactos de cocina como sistemas de calefacción, ya que representan un grave riesgo para la salud”.

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“El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro e insípido, producido por la combustión incompleta de los artefactos a gas, al ser inhalado en grandes cantidades, puede provocar daños cerebrales irreversibles e incluso, la muerte” indicaron.

Además, indicaron que en caso de sospechar haber estado expuesto al monóxido de carbono, donde “los signos y síntomas son: dolor de cabeza, decaimiento (falta de fuerza), falta de aire, vómitos, náuseas, mareos y desmayo, comunicarse de inmediato a las líneas de emergencias las cuales son gratuitas y están disponibles durante las 24 horas”.

Respecto a la prevención de incendios pidieron “extremar los cuidados en el uso de calefactores, salamandras y estufas. Es importante mantener estos artefactos en buen estado, respetar las distancias de seguridad respecto de materiales combustibles, no colocar ropa u otros objetos sobre ellos y evitar dejarlos encendidos sin supervisión, especialmente durante la noche o al ausentarse del domicilio”.

Ante cualquier emergencia comunicarse de inmediato a Defensa Civil 103 o Emergencias 911. (Agencia OPI Tierra del Fuego)