La salida de Adorni paralizó las reformas de la Casa Rosada

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El receso invernal parlamentario evidencia la distancia entre los planes originarios de la administración central y la falta de avance real provocada por internas y el rechazo de las bancadas rivales.

El presidente de la Nación, Javier Milei, cerró la primera etapa legislativa en el Congreso de la Nación con un resultado dispar que obliga a modificar la estrategia del Poder Ejecutivo.

Las metas de enviar proyectos mensuales presentadas durante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de 2026 chocaron contra la salida de Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete de Ministros, cuya repercusión unificó la resistencia de los bloques opositores.

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A pesar de la interrupción del esquema de transformaciones radicales, las cámaras aprobaron la legislación laboral y modificaciones en materia ambiental, mientras restan convalidar incentivos financieros de gran escala en la Cámara de Senadores de la Nación.

El cronograma de las leyes aprobadas

La actividad en la Cámara de Diputados de la Nación comenzó de forma efectiva en las sesiones extraordinarias, donde el 12 de febrero de 2026 se votó el Régimen Penal Juvenil para reducir la edad de imputabilidad. Posteriormente, el 19 de febrero de 2026 se aprobó la reforma laboral, y ambas iniciativas recibieron sanción definitiva en el senado el 27 de febrero de 2026.

La protección ambiental también sufrió modificaciones de fondo. El 13 de marzo de 2026, la cámara alta aprobó la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, norma que la cámara baja convirtió en ley el 8 de abril de 2026 para flexibilizar la explotación económica en esas áreas.

Proyectos estancados y el escenario posreceso

La parálisis afectó a normativas de fuerte impacto fiscal y civil. El 20 de mayo de 2026, los diputados otorgaron media sanción a la Ley Hojarasca y a la quita de subsidios al gas por zonas frías, pero ambas permanecen frenadas por falta de consenso en la cámara alta. La última sesión semestral de la cámara baja ocurrió el 24 de junio de 2026, donde se ratificó el pago a acreedores de la deuda residual de 2001 (con media sanción del senado del 4 de junio de 2026) y se aprobó el régimen para capitales superiores a 1.000 millones de dólares.

Proyectos vinculados al control de lobbies, patentes internacionales y el financiamiento de las universidades nacionales quedaron postergados, al igual que la ley antibarrabravas que apenas sumó debates de comisión. En el senado, los legisladores suspendieron por cuarta vez la votación del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y archivaron los cambios a la ley de emergencia en discapacidad. El oficialismo tampoco aceleró el debate sobre la nueva Ley de Salud Mental, la derogación del Etiquetado Frontal o la prevención de la ludopatía digital.

Las prioridades económicas de agosto

El Poder Ejecutivo proyecta revertir esta dinámica tras las vacaciones de invierno apoyado en una mejora de su iniciativa política. El diseño del Presupuesto 2027 incluirá una cláusula de “shutdown” del Estado, que se complementará con la reforma electoral y las modificaciones estructurales a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. (Agencia OPI Santa Cruz)