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(OPI TdF) – El gobierno provincial informó los resultados de las Pruebas Aprender donde Tierra del Fuego registró que el 81,1% de los estudiantes fueguinos evaluados en Lengua alcanzó los niveles Satisfactorio o Avanzado, superando el promedio nacional, que fue del 76,9%.

De esta manera, Tierra del Fuego se encuentra entre las cuatro jurisdicciones con mejores resultados del país, junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Chubut.

Las pruebas Aprender 2025, realizada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación a estudiantes de 6° grado de las escuelas primarias y desde la cartera educativa provincial señalaron que llevan adelante el Programa de Alfabetización del Fin del Mundo, en el marco del Compromiso Federal por la Alfabetización.

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El Ministerio de Educación recalcó que la iniciativa alcanza a las escuelas primarias fueguinas y contempla distintas acciones orientadas a consolidar los procesos de lectura y escritura desde los primeros años de escolaridad.

Los resultados del 2025 muestran “una importante recuperación respecto de las últimas evaluaciones nacionales” dado que en 2018 se registró el mejor desempeño histórico, con un 83,6% de estudiantes en los niveles Satisfactorio y Avanzado, la provincia registró un descenso durante los años atravesados por la pandemia, con un 76,8% en 2021 y un 72,8% en 2023.

En el área de Matemática, el 56,2% de las y los estudiantes alcanzó los niveles Satisfactorio o Avanzado, superando también el promedio nacional, que se ubicó en el 55%. (Agencia OPI Tierra del Fuego)