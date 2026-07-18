¿Qué es el cierre del Estado que propone el Gobierno nacional?

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La reforma de la Ley de Administración Financiera busca legalizar el freno a partidas universitarias y provinciales.

El recorte de fondos nacionales hacia Santa Cruz quedará blindado por ley si avanza el proyecto oficial para aplicar un cierre estatal automático. La medida paralizará todas las funciones públicas consideradas no esenciales en el momento exacto en que se agote el presupuesto aprobado. Esta decisión busca asegurar el equilibrio fiscal permanente mediante la asfixia financiera de las partidas provinciales desreguladas.

El plan del Poder Ejecutivo modifica la Ley de Administración Financiera sancionada en 1992 bajo la gestión de Domingo Cavallo. Este tercer intento normativo tras tres años de administración pretende otorgar al presidente la potestad de congelar partidas sin piso mínimo legal, un mecanismo diseñado para eludir las demandas por inconstitucionalidad derivadas del desfinanciamiento de las universidades públicas.

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Las áreas resguardadas de la paralización incluyen únicamente el pago de jubilaciones, el servicio de la deuda externa, la seguridad y la defensa nacional. El resto de las transferencias directas a las administraciones provinciales y las obras civiles quedarán sujetas a la discrecionalidad del Ejecutivo si el Congreso de la Nación no define previamente qué actividades pausar, profundizando la vulnerabilidad financiera del sur argentino.

3 claves para entender esta medida:

El proyecto modifica la Ley 24.156 para activar un freno administrativo automático cuando las partidas presupuestarias anuales se agoten.

para activar un freno administrativo automático cuando las partidas presupuestarias anuales se agoten. La iniciativa representa el tercer intento legal del oficialismo tras el fracaso de la regla fiscal del Presupuesto 2025 y el blindaje penal contra la emisión.

y el blindaje penal contra la emisión. Las provincias perderán el acceso a recursos no blindados por leyes específicas, otorgando al control central la facultad de decidir qué áreas operativas clausurar.

¿Cómo afecta el cierre del Estado a los fondos de la Patagonia?

La aplicación de este esquema de parálisis administrativa impacta directamente en las finanzas de las provincias patagónicas debido a la alta dependencia de las transferencias de capital no automáticas. Al agotarse el crédito presupuestario global, el Gobierno central detendrá los flujos financieros destinados al mantenimiento de rutas, subsidios energéticos regionales y convenios sanitarios concurrentes.

El mecanismo elimina la reconducción discrecional de partidas que históricamente utilizaban los gobernadores para sostener la operatividad civil durante los segundos semestres. Esto genera un escenario de previsibilidad negativa donde el flujo de caja provincial sufrirá interrupciones sistémicas originadas en la gestión macroeconómica de Buenos Aires.

“Una ley de este estilo le permitiría sortear la evidente inconstitucionalidad de su decisión de incumplir leyes como las de financiamiento universitario“, detalló el informe de la consultora Epyca Consultores.

¿Por qué fracasaron los intentos previos de blindaje fiscal?

El oficialismo busca por tercera vez consecutiva una herramienta parlamentaria para fijar el superávit por encima de las obligaciones de gasto preexistentes. Las estrategias anteriores no consiguieron el aval legislativo debido a la rigidez de las estructuras de costos estatales y las penalidades propuestas. Las iniciativas previas se dividen en los siguientes puntos:

La regla fiscal incorporada en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2025 , cuyo artículo 1° obligaba a recortar gastos ante cualquier caída de ingresos.

, cuyo artículo 1° obligaba a recortar gastos ante cualquier caída de ingresos. El proyecto de Estabilidad Fiscal y Monetaria, que intentaba aplicar sanciones penales directas por emisión monetaria al Banco Central de la República Argentina ( BCRA ).

). La actual propuesta de reforma de la Ley 24.156 que se encuentra en etapa de diseño legislativo para eludir el control del Congreso sobre las actividades esenciales. (Agencia OPI Santa Cruz)