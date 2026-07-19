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(OPI Chubut) – La justicia provincial definió la prisión preventiva durante 60 días para un hombre acusado de abusar sexualmente de una adolescente de 14 años en Esquel.

El juez José Luis Ennis habilitó la feria judicial a pedido de la fiscal de Esquel, Rafaella Riccono y dispuso la prisión preventiva del sospechoso del crimen.

Riccono está a cargo de la Agencia de Abuso Sexual y Violencia de Género de Esquel y según la investigación, el hecho ocurrió el 12 de julio de madrugada, en la vía pública, cerca de un Colegio Salesiano.

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Según el testimonio de la víctima, el acusado, junto a otra persona aún no identificada, golpeó y abusó sexualmente de la joven.

El detenido está imputado por “lesiones agravadas por violencia de género, abuso sexual agravado por haber sido cometido por dos personas y amenazas coactivas”.

La fiscalía de Esquel pidió además una “prohibición de acercamiento para la madre, el hermano y la cuñada del acusado”. (Agencia OPI Chubut)