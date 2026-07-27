Justicia Federal prepara amparo contra Camuzzi en Tolhuin

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(OPI TdF) – El organismo judicial remitió oficios formales al Ente Nacional Regulador del Gas y a la prestataria para exigir explicaciones sobre los mecanismos de notificación implementados ante la crisis invernal.

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Tolhuin registra 150 cortes de gas natural denunciados por Agustín Ciolfi, defensor público coadyuvante de la Defensoría Pública Federal, conforme al expediente/documento que evaluó este medio.

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Desde fines de mayo, la Defensoría Pública Federal detecta menores con problemas respiratorios por falta de calefacción domiciliaria.

2016 fundamenta el fallo CEPIS de la Corte Suprema sobre la asequibilidad de los servicios públicos esenciales.

Camuzzi Gas del Sur y el Ente Nacional Regulador del Gas omiten contestar las intimaciones formales emitidas por la justicia federal.

Ushuaia observa la expansión del conflicto judicial mientras avanzan las medidas cautelares en la sede judicial. (Agencia OPI Tierra del Fuego)