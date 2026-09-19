En Ushuaia condenaron a un hombre a 16 años por abusar de tres niños

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(OPI TdF) – El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur de Ushuaia condenó este jueves a un hombre de 54 años a 16 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado, en perjuicio de tres niños.

El Tribunal lo absolvió por uno de los hechos debido a que la acción penal se encontraba prescripta.

El fiscal Daniel Curtale había pedido una pena de 25 años de prisión y el Defensor Oficial Carlos Fonrouge Kaufmann sólo planteó la prescripción respecto de uno de los hechos.

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El imputado en su declaración ante el Tribunal Oral admitió algunos de los hechos y pidió perdón. 

Tras escuchar los alegatos, el Tribunal dio a conocer el veredicto y estableció la pena de 16 años de prisión y el condenado no quedó detenido de inmediato, mientras que los fundamentos de la condena de los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Rodolfo Bembihy Videla y Lucas Berber se conocerá el próximo 24 de septiembre. (Agencia OPI Tierra del Fuego)

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