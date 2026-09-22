Reino Unido aportará respaldo aéreo militar a Arabia Saudí

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Londres autorizó una misión de reabastecimiento aéreo con aeronaves de la Real Fuerza Aérea durante varias semanas tras las incursiones armadas transfronterizas sobre instalaciones energéticas y centros urbanos de la península arábiga.

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, anunció que el gobierno británico suministrará apoyo defensivo de reabastecimiento aéreo a Arabia Saudita para repeler las incursiones armadas ejecutadas por las milicias del grupo hutí de Yemen, según constató la cadena BBC previo al aterrizaje del mandatario en Nueva York para la Asamblea General de la ONU.

La operación castrense comenzará en los próximos días mediante el despliegue de un avión Voyager perteneciente a la Real Fuerza Aérea británica, unidad que reabastecerá en vuelo a las aeronaves de combate de las fuerzas armadas saudíes. Funcionarios de la administración británica detallaron que la misión logística operará de forma preliminar a lo largo de varias semanas para sostener la capacidad defensiva frente a los bombardeos enemigos.

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó los embates balísticos y con drones contra el territorio saudí. El vocero del secretario general del organismo, Stephane Dujarric, denunció en rueda de prensa: “Reiteramos nuestra condena a los continuos ataques hutíes transfronterizos contra Arabia Saudí, incluyendo el intento de atacar Riad, la capital. Y esto se suma a los ataques contra civiles e instalaciones energéticas en otras partes de Arabia Saudí”.

El portavoz institucional enfatizó la preocupación del organismo multilateral frente a la escalada en las zonas de combate activas: “Seguimos muy preocupados por la escalada militar en curso en Yemen y los alrededores, incluyendo la ofensiva hutí en Taiz, Lahj y Marib, con graves consecuencias para los civiles en Yemen y en la región”.

La vocería de la ONU exhortó a los actores armados a preservar las normas del derecho humanitario internacional, cuerpo normativo que prohíbe las agresiones dirigidas contra bienes civiles y redes estratégicas de energía. El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, encabeza negociaciones en Mascate con funcionarios gubernamentales de Omán y delegados de la insurgencia hutí. (Agencia OPI Santa Cruz)