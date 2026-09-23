En Comodoro Rivadavia decomisaron carne importada sin declarar

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(OPI Chubut) – La Dirección de Abasto municipal detectó cargamentos de origen brasileño y chileno ocultos a los registros sanitarios en el barrio Stella Maris y elevó el expediente a la Justicia de Faltas local.

La Dirección de Abasto de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia intervino cerca de 50 toneladas de alimentos importados sin declarar tras dos inspecciones consecutivas en un mercado concentrador del barrio Stella Maris.

El operativo inicial constató el ingreso clandestino de aproximadamente 24 toneladas de mercadería proveniente de Brasil, integrada por cortes de cerdo, pollo y fiambres. Los inspectores labraron las actas de infracción iniciales e intimaron a los responsables del establecimiento a efectuar el descargo administrativo correspondiente.

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Durante la continuidad de los procedimientos efectuada el lunes siguiente, los agentes municipales decomisaron una segunda partida compuesta por 23.138 kilos de carne porcina remitida desde Chile. Frente al requerimiento de los inspectores, la administración del mercado concentrador adujo desconocimiento sobre las normas que rigen el ingreso de partidas alimentarias al ejido urbano.

Actuaciones de la Dirección de Abasto en Stella Maris

El funcionario municipal Guillermo Alvarado desestimó el argumento de la empresa al señalar que las ordenanzas vigentes imponen la obligación de denunciar todo embarque en los puestos de control antes de iniciar el circuito de distribución urbana. Alvarado precisó que los propios operadores comerciales suscriben actas de conformidad donde asumen la obligatoriedad de someter las cargas a la fiscalización sanitaria previa.

Las autoridades comunales dictaminaron que la conducta representa una maniobra deliberada orientada a eludir las tasas de abasto y las inspecciones bromatológicas obligatorias. El total de los cargamentos retenidos permanece bajo custodia formal y las actuaciones sumariales quedaron radicadas ante el juzgado de faltas de turno para la determinación de las penalidades económicas y el destino final de la mercadería. (Agencia OPI Chubut)