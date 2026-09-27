Hilandería Fueguina despide operarios y cierra

- Publicidad -

(OPI TdF) – La Asociación Obrera Textil denunció ante la cartera laboral el pago fraccionado y reducido para 20 trabajadores en Ushuaia, mientras el sector acumula hasta 700 despidos fabriles en Tierra del Fuego.

Roberto López, referente de la Asociación Obrera Textil, confirmó que la firma Hilandería Fueguina comunicó a su personal el cese definitivo de actividades en Ushuaia, pautado para el 30 de septiembre. La medida extingue los puestos de 20 trabajadores que integran la dotación activa de la planta fabril.

Un apoderado de la compañía informó a los delegados la decisión de liquidar el 75% de las indemnizaciones legales en ocho cuotas. La organización gremial formalizó una denuncia administrativa ante el Ministerio de Trabajo en Ushuaia, dependencia que convocó a las partes a una audiencia para el próximo lunes.

- Publicidad -

La AOT denunció la quita unilateral de indemnizaciones

La conducción sindical rechazó la propuesta patronal comunicada durante la asamblea interna de la fábrica. “Es una quita que hace la empresa por sí sola”, afirmó Roberto López, tras señalar que cualquier modificación sobre las indemnizaciones legales requiere un acuerdo bipartito y no una disposición unilateral de la firma.

El inmueble de la hilandería figuró en oferta dentro del mercado inmobiliario local, mientras la compañía retiró previamente equipamiento fabril con aval de la Comisión del Área Aduanera Especial. El gremio equiparó este antecedente con la textil Fabrisur, firma que desmanteló más de 30 máquinas productivas al interrumpir su actividad provincial.

Australtex concentra la producción textil en Río Grande

La actividad textil mantiene operaciones en Río Grande a través de la empresa Australtex, cuya planta sostiene a 128 o 129 trabajadores bajo convenio de la Asociación Obrera Textil. La firma opera amparada en una medida cautelar y programó vacaciones durante octubre y noviembre ante la falta de hilado, con previsión de reanudar tareas en diciembre tras el arribo de insumos. (Agencia OPI Tierra del Fuego)