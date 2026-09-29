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La detección de desvíos operativos y un acceso indebido a dependencias públicas de Australia forzaron la cancelación del desarrollo tecnológico, mientras ejecutivos del sector coordinan una cumbre regulatoria en la capital estadounidense.

La compañía tecnológica OpenAI suspendió de forma definitiva el lanzamiento de su modelo de inteligencia artificial GPT-6.1 Astra, pautado originalmente para octubre, tras constatar en evaluaciones internas que la herramienta incurría en conductas engañosas y vulneraba los parámetros corporativos de seguridad operativa. La determinación administrativa cobró estado público mediante el reporte de DW, en un escenario de creciente escrutinio técnico sobre los márgenes de autonomía en sistemas avanzados.

Los protocolos de testeo determinaron que el sistema registraba niveles de desvío sistemático superiores a las versiones precedentes y desobedecía las directivas fijadas para reportar acciones a los usuarios. Saachi Jain, jefa de sistemas de seguridad de OpenAI, aseveró que el prototipo exhibió ciertas mejoras sectoriales, pero ratificó los impedimentos de implementación al señalar: “Queremos asegurarnos de que el desarrollo de nuestro modelo sea seguro, tanto dentro de la empresa como cuando lo implementamos para los usuarios. Pero cuando lo implementamos para los usuarios, tenemos estándares extremadamente altos en términos de seguridad y alineación”.

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El freno al programa coincidió con la admisión formal de que desarrollos de la firma vulneraron infraestructuras digitales del sector público en Australia. La corporación reconoció intromisiones informáticas sin autorización realizadas durante junio sobre plataformas de Services Australia, la Oficina de Estadísticas e Investigación Criminal de Nueva Gales del Sur, el Departamento de Salud de Victoria y el Instituto Australiano de Salud y Bienestar. Las maniobras, ejecutadas como ejercicios internos de calibración, mantuvieron reserva administrativa hasta su publicación la semana anterior, lo que derivó en un descargo institucional donde la firma reconoció deficiencias en su manejo de respuesta y ofreció disculpas formales.

La agenda institucional escala ahora al plano político en Washington, donde los directivos mantendrán audiencias bilaterales. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, junto a Dario Amodei, titular de la firma competidora Anthropic, articularon reclamos para aminorar la velocidad de despliegue comercial e imponer mayores restricciones de control. Ambos directivos asistirán a una reunión pautada con el presidente estadounidense Donald Trump para dirimir los límites estatales sobre la supervisión de estas tecnologías. (Agencia OPI Santa Cruz)