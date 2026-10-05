El gobierno convocó a la Iglesia por discapacidad

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La representación eclesiástica acude a la cartera sanitaria nacional para plantear demandas asistenciales y de cobertura para familias e instituciones del sector, en la antesala de la llegada del pontífice al país.

El Ministerio de Salud de la Nación convocó a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina a una mesa de trabajo institucional orientada a evaluar la situación de las personas con discapacidad y de las entidades asistenciales. Según informó la entidad religiosa a través de un comunicado emitido recientemente, las deliberaciones se desarrollarán a las 11 horas en la sede central de la cartera sanitaria, con la presencia del jefe de Gabinete del Ministerio de Salud y funcionarios técnicos del área.

La convocatoria gubernamental precede la visita oficial del papa León XIV, pautada para noviembre venidero, en un contexto de seguimiento eclesiástico sobre las políticas de cobertura social. La comitiva episcopal estará encabezada por el secretario general de la entidad, monseñor Raúl Pizarro, junto al secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Fernando Barilatti, el consejero de la Obra Don Orione, padre Aníbal Quevedo, y la coordinadora técnica María Baya Casal.

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El equipo eclesiástico representa a la Mesa de Discapacidad, una estructura conformada de manera reciente por el Episcopado que nuclea a la Pastoral de la Salud y a Cáritas. La delegación presentará el diagnóstico del área respecto de las necesidades de financiamiento, acompañamiento e inclusión que afrontan los centros de atención y los grupos familiares. Frente a la apertura del canal oficial, la conducción de la Iglesia formalizó su agradecimiento institucional y ratificó la necesidad de obtener respuestas operativas ante los requerimientos relevados por las entidades prestadoras. (Agencia OPI Santa Cruz)