El Partido Liberal gana cinco gobernaciones en Brasil

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La oposición brasileña consolidó su dominio territorial en los distritos económicos centrales al asegurar victorias en São Paulo, Minas Gerais y Paraná, mientras el oficialismo retuvo el estado de Bahía.

El Partido Liberal, liderado por el senador y aspirante presidencial Flávio Bolsonaro, aseguró cinco gobernaciones en Brasil frente a tres obtenidas por el oficialista Partido de los Trabajadores, liderado por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

El resultado de mayor peso territorial se concentró en São Paulo, distrito considerado el motor industrial nacional con 46 millones de personas, según los registros de France 24. En esa demarcación, el gobernador Tarcísio de Freitas, quien ejerció la titularidad del Ministerio de Infraestructura durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro entre 2019 y 2022, venció a Fernando Haddad, exministro de Hacienda.

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La tendencia se replicó en Minas Gerais, territorio estratégico para la definición de la jefatura de Estado, donde el dirigente derechista Cleitinho Azevedo triunfó por amplio margen. En el sur, el estado de Paraná eligió como gobernador al antiguo magistrado Sérgio Moro, respaldado por la estructura de Flávio Bolsonaro. El exjuez federal acudió a votar en la mañana del domingo y se declaró ante la prensa “entusiasmado” luego de encabezar una campaña que definió como “propositiva”.

En Río de Janeiro, el candidato del Partido Liberal, Douglas Ruas, superó los pronósticos iniciales al situarse en el primer puesto de la contienda sobre el exalcalde Eduardo Paes, respaldado por la presidencia de la República; ambos dirigentes resolverán la gobernación en una segunda vuelta electoral programada para el 25 de octubre.

El oficialismo nacional conservó su principal bastión electoral en Bahía mediante la reelección del gobernador Jerônimo Rodrigues. En el plano parlamentario, la ex primera dama Michelle Bolsonaro, de 44 años, obtuvo una banca en el Senado por el Distrito Federal al concentrar el 28 % de los sufragios computados en la categoría legislativa. (Agencia OPI Santa Cruz)