Flávio Bolsonaro superó a Lula da Silva en Brasil

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El escrutinio oficial otorgó una ventaja de dos puntos porcentuales a la oposición sobre el oficialismo y fijó la contienda definitoria para el próximo 25 de octubre.

El senador Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,11% de los sufragios frente al 45,06% alcanzado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con más del 99% de las mesas escrutadas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. El resultado electoral oficializado al cierre de los comicios impidió la obtención de la mayoría absoluta requerida por la normativa constitucional y trasladó la definición del futuro mandatario a una segunda vuelta convocada para el 25 de octubre.

La diferencia de poco más de dos puntos porcentuales posicionó al candidato del Partido Liberal (PL) por encima de las proyecciones previas formuladas por los sondeos de opinión. Ante simpatizantes congregados frente a su domicilio en Brasilia, el legislador afirmó: “Estoy muy contento con el resultado. Brasil quiere un cambio; esa es la lectura de lo que ha sucedido hoy”. La postulación del dirigente de 45 años, quien disputa la jefatura de Estado por primera vez con el respaldo de la fuerza política de su padre, incluyó la propuesta de otorgar un indulto o amnistía al expresidente Jair Bolsonaro, sancionado por la justicia a raíz de los episodios destinados a bloquear el traspaso de mando tras los comicios de 2022.

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El mandatario en funciones admitió públicamente que el desenlace configuró un escenario imprevisto respecto de sus metas iniciales de resolver la contienda en la primera instancia. El jefe de Estado, de 80 años, quien compite en su séptima carrera electoral para asegurar un cuarto mandato no consecutivo en el Palacio del Planalto, instruyó a su estructura política a intensificar la movilización territorial durante las próximas tres semanas de campaña frente al bloque opositor.

La convocatoria a las urnas reeditó la confrontación entre los dos núcleos hegemónicos del escenario institucional brasileño, cuatro años después del balotaje definido por escaso margen entre el actual mandatario y el expresidente Jair Bolsonaro. La jornada comicial del 25 de octubre determinará la conducción de la mayor economía de América Latina por un mandato de cuatro años. (Agencia OPI Santa Cruz)