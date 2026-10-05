Jones Huala cuestionó su condena penal desde Rawson

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(OPI Chubut) – El dirigente cumple una pena de cinco años y dos meses de prisión en la capital chubutense tras admitir su pertenencia a la Resistencia Ancestral Mapuche bajo el artículo 213 bis del Código Penal.

El dirigente mapuche Facundo Jones Huala cuestionó desde el penal de Rawson la validez de los elementos probatorios que derivaron en su condena judicial, según declaraciones difundidas recientemente por el portal sumario. La sentencia se formalizó tras la firma de un convenio procesal entre la defensa particular y el Ministerio Público Fiscal.

El 16 de septiembre, el juez federal Leandro Gómez Constenla homologó el acuerdo de juicio abreviado que impuso una pena de cinco años y dos meses de prisión efectiva. La resolución judicial encuadró la conducta en el artículo 213 bis del Código Penal, descartando los cargos iniciales por asociación ilícita, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva promovidos en la instrucción penal.

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Negociación procesal y traslado penitenciario

La investigación estuvo encabezada por el fiscal general Fernando Arrigo junto a la fiscal Ángela Pagano Mata, tras un acto político realizado en febrero de 2025 en Bariloche durante la presentación del libro “Entre rejas, antipoesía incendiaria“. La Policía Federal ejecutó la detención en El Bolsón el 6 de junio de 2025, disponiendo posteriormente el traslado del imputado a la ciudad de Rawson.

El abogado defensor Gustavo Franquet calificó el procedimiento de captura como “absolutamente irregular” por carecer de orden judicial previa y flagrancia. Sobre el acuerdo judicial, el letrado sostuvo que la disparidad de penas frente a un debate oral convierte al instituto del juicio abreviado en “una herramienta de extorsión”, postura respaldada por María Isabel Huala al señalar motivaciones políticas en el expediente.

Jones Huala afirmó que “no existen pruebas reales contundentes ni mucho menos testigos” respecto a la autoría de atentados o comunicaciones con directivas materiales de ataque. El cómputo judicial fijó el agotamiento formal de la condena para agosto de 2030. (Agencia OPI Chubut)