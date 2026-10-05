Milei felicitó a Flavio Bolsonaro por su triunfo

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El pronunciamiento oficial profundizó el quiebre diplomático con la administración de Luiz Inácio Lula da Silva, mientras la jefa de bloque libertaria Patricia Bullrich reclamó avanzar hacia un esquema comercial de libre mercado regional.

El presidente Javier Milei felicitó al candidato Flavio Bolsonaro tras imponerse en los comicios generales de Brasil y acceder al balotaje programado para el 25 de octubre. A través de mensajes difundidos recientemente en plataformas digitales, el jefe de Estado argentino celebró el desempeño electoral de su aliado político frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, ratificando la sintonía doctrinaria entre ambas conducciones partidarias.

La salutación presidencial incorporó valoraciones directas sobre la contienda del país vecino: “Felicitaciones querido amigo por esta histórica elección ante el comunista de Lula”. En idéntico pronunciamiento, el mandatario argentino sostuvo que “la libertad avanza en Brasil” y proyectó el vínculo bilateral: “El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”.

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El respaldo electoral formaliza una alianza articulada de manera previa, cuando Milei se trasladó en julio de este año a la ciudad de San Pablo para intervenir en la convención del Partido Liberal. Durante ese proceso proselitista, la fuerza brasileña adoptó la retórica libertaria: en actos públicos, Bolsonaro exhibió una tijera gigante para graficar el recorte del gasto fiscal y, al sufragar en Río de Janeiro, pronunció la consigna “¡Viva la libertad, carajo!”. Esta posición derivó en reclamos formales del Partido de los Trabajadores, motivados por anteriores descalificaciones donde el mandatario argentino tildó a Lula de “ladrón” y “comunista”.

La senadora nacional Patricia Bullrich, en su carácter de jefa de bloque por La Libertad Avanza, sumó su respaldo institucional al postulante brasileño. La legisladora aseveró que “se unen todos los vientos en una misma dirección en Latinoamérica” y concluyó que el escenario abre una oportunidad para incrementar el comercio y las inversiones mediante una integración que deje atrás los esquemas populistas. (Agencia OPI Santa Cruz)