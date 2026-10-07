Auditoría provincial investiga los contratos de Terra Ignis

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(OPI TdF) – La Resolución Plenaria 144/2026 dispuso una revisión integral sobre balances, subsidios y convenios de explotación con terceros, fijando la entrega del primer informe de avance técnico para el 1° de diciembre.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia ordenó una auditoría exhaustiva sobre la empresa estatal Terra Ignis Energía S.A., orientada a examinar los movimientos económicos, societarios y operativos registrados desde su constitución en Tierra del Fuego. La inspección se originó a partir de la revisión técnica sobre la Cuenta de Inversión 2025 y abarcará la totalidad de las transferencias financieras del erario público hacia la compañía.

La Resolución Plenaria 144/2026, dictada el 3 de septiembre de 2026, formalizó el esquema de intervención y conformó un cuerpo de peritos integrado por contadores, abogados y especialistas en materia hidrocarburífera y pasivos ambientales. La comisión técnica deberá entregar su primer informe de estado de situación administrativa el 1° de diciembre de 2026.

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La auditoría fiscaliza los contratos petroleros y la relación con Velitec S.A.

El organismo de control analizará los acuerdos de explotación asumidos formalmente por la petrolera fueguina a partir del 1° de enero de 2026, luego de consumarse la salida operativa de la empresa YPF. Dicho traspaso incluyó las áreas Lago Fuego, Los Chorrillos y las subdivisiones A, B, C, D y E del bloque Tierra del Fuego.

Las verificaciones del Tribunal de Cuentas pondrán la lupa sobre la relación comercial establecida con Velitec S.A., firma que actúa como socio operador en los yacimientos. La pesquisa documental revisará los convenios de colaboración, los contratos de servicios, las autorizaciones de explotación y la incorporación de un equipo de perforación workover provisto por la firma privada en septiembre.

El control evalúa si la petrolera estatal requiere aportes públicos para operar

El esquema de trabajo fijado bajo el criterio de “Continuidad y sostenibilidad” determinará si los balances de Terra Ignis acreditan solvencia propia o si la estructura depende de subsidios provinciales para sostener su funcionamiento diario. La firma surgió formalmente mediante la Ley provincial 1423 en junio de 2022, con una composición accionaria dividida entre el 90% en manos de la administración central de Tierra del Fuego y el 10% retenido por la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).

La inspección comprenderá las designaciones, remuneraciones e incompatibilidades del Directorio que integran Maximiliano D’Alessio como presidente y gerente general, junto a los directores Analía Cubino, Alejandro Eloff, Víctor Salgues y Mauro Pérez Toscani. En idéntico sentido, la fiscalización abarcará a los miembros de la Comisión Fiscalizadora: Evelyn Ruiz Huacache, Gretel Grava y José María Bustos López. (Agencia OPI Tierra del Fuego)