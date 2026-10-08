Nación y Ciudad coordinan el cierre de Devoto

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El cierre progresivo del penal porteño contempla el traslado de los reclusos hacia el complejo federal de Marcos Paz bajo un esquema de custodia conjunto de las cinco fuerzas de seguridad.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabeza la presentación formal del Plan “Ley y Orden” junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. La medida administrativa instrumenta el desalojo progresivo de la cárcel de Villa Devoto y el traslado de los detenidos hacia el complejo penitenciario federal ubicado en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires.

El programa quedó oficializado mediante la Resolución 1018/2026 emitida por la cartera de Seguridad, instrumento que asigna la coordinación general de los operativos al director nacional del Servicio Penitenciario Federal. El dispositivo de traslado contempla la clasificación de la población penal según su perfil criminológico y grado de peligrosidad con el propósito de mitigar riesgos de evasión, motines o agresiones externas durante los trayectos. La ejecución territorial del esquema involucra el despliegue coordinado de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval Argentina junto al personal penitenciario.

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En el marco de la agenda oficial reportada en las últimas horas, la conducción del Poder Ejecutivo pautó actividades institucionales y diplomáticas complementarias. El ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, programó su asistencia al acto por el 85.° aniversario de Fabricaciones Militares. Por su parte, la Secretaría General de la Presidencia coordinó un encuentro de trabajo con la embajadora de Israel, Ahuva Spieler Reshef, enfocado en la apertura y consolidación de exportaciones de carne kosher hacia ese destino.

A nivel exterior, el canciller Pablo Quirno pautó una gira institucional en Singapur para mantener reuniones con autoridades gubernamentales y representantes corporativos regionales. El viaje oficial persigue la captación de inversiones tras la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-Singapur y la postulación formal de la República Argentina para ingresar al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. (Agencia OPI Santa Cruz)