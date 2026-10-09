Legisladores y SUTEF analizan nuevo financiamiento escolar

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(OPI TdF) – El proyecto girado por el Ejecutivo provincial establece un incremento presupuestario escalonado en cinco años y reserva el 25% de la recaudación para obras edilicias, con el respaldo gremial tras semanas de huelga.

La Legislatura de Tierra del Fuego comenzó en Ushuaia el tratamiento parlamentario del proyecto de ley de financiamiento educativo remitido por el gobernador Gustavo Melella. La propuesta oficial cuenta con el aval gremial del SUTEF y proyecta una suba progresiva del presupuesto escolar hasta alcanzar el 7,8% del Producto Bruto Geográfico en un plazo de cinco años.

El articulado presentado por el Poder Ejecutivo fija un esquema de distribución obligatoria de los montos que recaude el fondo. La mitad de los recursos ingresantes financiará de manera directa la recomposición y fortalecimiento de los salarios docentes provinciales.

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Para el área de mantenimiento edilicio, servicios, mejoras y nuevas construcciones escolares, la norma reserva una asignación del 25% del total. El restante esquema distributivo asigna un piso del 15% a equipamiento tecnológico y material didáctico para las aulas.

Integrantes del gabinete provincial asistieron a la reunión de la Comisión N° 4 de Educación para explicar las variables del cálculo. Concurrieron el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, la secretaria de Coordinación, María Fernanda García, y la secretaria de Educación, Fernández Gutiérrez. (Agencia OPI Tierra del Fuego)