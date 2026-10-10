Comodoro Rivadavia registra derrame de petróleo en Kilómetro 14

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Maquinaria vial ejecuta tareas de saneamiento en arterias internas tras el escurrimiento de hidrocarburos, mientras organismos de control exigen peritajes técnicos sobre el origen del incidente operativo.

Las autoridades del área de Ambiente de Comodoro Rivadavia y del gobierno provincial coordinan un operativo de contingencia en Kilómetro 14, tras detectarse un derrame de crudo en calles internas durante la tarde de una jornada reciente.

Los equipos técnicos reforzaron las maniobras operativas mediante el despliegue de maquinaria pesada enfocada en la remoción del suelo alcanzado por el hidrocarburo. La cuadrilla vial concentra las labores en sanear la traza vehicular y contener la dispersión superficial del material oleoso acumulado en el sector.

- Publicidad -

El reporte oficial emitido por las dependencias de control consignó que las actuaciones inspectivas continúan activas en la zona afectada. La administración municipal y las autoridades provinciales aguardan el informe técnico pericial que determinará los causales del desperfecto, a la espera del descargo formal que debe presentar la operadora petrolera CAPSA CAPEX. (Agencia OPI Chubut)