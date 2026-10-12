El Gobierno adecuará la llegada del papa León XIV

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La Casa Rosada supedita las fechas oficiales del traslado papal a los resultados de la operación en Roma, confirmando la apertura diplomática para modificar las actividades si la recuperación clínica lo exige.

El presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno nacional está dispuesto a reprogramar la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, si la recuperación de la intervención quirúrgica a la que será sometido obliga a modificar su agenda. La administración supedita los preparativos bilaterales al estado de salud del Pontífice, garantizando que el Poder Ejecutivo adaptará las actividades oficiales al tiempo que demande su tratamiento médico.

Al ser consultado sobre el cuadro del líder de la Iglesia católica en declaraciones recientes, el mandatario transmitió la total disposición operativa del Estado y afirmó: “Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios”. La posición presidencial ratifica que la prioridad diplomática se concentra en el restablecimiento físico de la autoridad vaticana antes de fijar actos públicos en territorio nacional.

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El jefe de Estado manifestó su preocupación por la intervención que el Pontífice afrontará este martes en Roma, donde un equipo médico le extirpará un nódulo pulmonar. En sus expresiones, el mandatario recordó que había hecho público que estaban “orando por él” para acompañar su evolución clínica y posibilitar la concreción del viaje, al tiempo que remarcó el valor del acontecimiento desde el punto de vista religioso y formal.

En sus declaraciones, Milei fundamentó la trascendencia de la visita al sostener que el Papa es el guía espiritual del 75% de los argentinos y subrayó su jerarquía de jefe de Estado con una “magnitud planetaria distinta”. Mientras se aguarda el resultado del procedimiento médico en Italia, el cronograma oficial de noviembre conserva sus días originales, aunque la realización final quedará supeditada a la recuperación del prelado. (Agencia OPI Santa Cruz)