Un hombre de 85 años murió arrollado por su camioneta en El Calafate

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La víctima intentó detener manualmente el retroceso de su rodado sobre una calle en declive, cayó al suelo y falleció posteriormente en el centro de salud de alta complejidad.

Un trágico siniestro vial registrado este martes en El Calafate derivó en el deceso de un hombre de 85 años, quien resultó arrollado por su propio rodado en una zona en pendiente. El hecho se produjo cuando la víctima descendió de la unidad y advirtió que la marcha comenzaba a deslizarse hacia atrás, situación que motivó su intento de frenado manual.

La hipótesis preliminar de la investigación señala que el conductor resbaló o tropezó sobre la calzada durante la maniobra de retención. Al caer debajo de la trayectoria de la camioneta Fiat Toro, el vehículo continuó su avance y le ocasionó lesiones de extrema gravedad en el cuerpo.

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Personal de emergencia derivó al adulto mayor de forma urgente al hospital SAMIC para brindarle asistencia médica inmediata. Pese a las maniobras sanitarias implementadas en la guardia del nosocomio, las heridas sufridas provocaron su fallecimiento a las pocas horas del ingreso.

Pericias mecánicas en la camioneta secuestrada

La instrucción judicial dispuso el secuestro formal del rodado para someterlo a los peritajes técnicos correspondientes y constatar si existió un fallo en el sistema de frenos de mano o de estacionamiento. Las actuaciones procesales quedaron caratuladas bajo la órbita del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1, sede que aguarda los informes periciales definitivos para determinar la mecánica concluyente del hecho. (Agencia OPI Santa Cruz)