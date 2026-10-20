Casa Rosada coordinó el temario parlamentario con Martín Menem

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El encuentro en la sede de Gobierno definió los proyectos a tratar en la Cámara baja, evaluó el contacto técnico con el Fondo Monetario en Tailandia y repasó los avisos por crecidas de ríos.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes en Casa Rosada una nueva reunión de trabajo de la Mesa Política del Gobierno nacional, convocada para alinear la agenda exterior, el cronograma parlamentario y el monitoreo climático en el territorio. La deliberación concentró la discusión gubernamental en tres ejes específicos: las derivaciones del vínculo financiero con organismos internacionales, el paquete de iniciativas que ingresará a la Cámara baja y los informes de contingencia ante la crecida de aguas vinculada a factores meteorológicos.

El análisis del escenario exterior contó con una exposición a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien transmitió a los presentes el balance de las negociaciones mantenidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la cumbre desarrollada la semana previa en Tailandia. El informe económico estuvo acompañado por una revisión de la estabilidad institucional europea, con foco puntual en el desarrollo de los conflictos sociales abiertos en Francia e Italia, ante la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

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Martín Menem coordinó el temario parlamentario y el informe sobre inundaciones

En el plano legislativo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, detalló el temario seleccionado para la sesión convocada para la jornada siguiente en el Congreso de la Nación. El temario parlamentario repasado ante la cúpula oficialista reúne iniciativas referidas a la tutela de la propiedad privada, el régimen de medicamentos de alto riesgo, la tipificación de conductas de vandalismo rural, la administración del patrimonio estatal, el sistema de discapacidad y la problemática del endeudamiento familiar, debate que sumó la presencia de la senadora nacional Patricia Bullrich.

El bloque final del encuentro estuvo asignado al seguimiento del fenómeno de El Niño, a partir de las estimaciones técnicas elevadas por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo que alertó sobre la eventual evolución de las inundaciones a lo largo de las próximas semanas. La conducción gubernamental revisó los esquemas de trabajo conjunto con las administraciones provinciales y el despliegue de los equipos de Emergencia y Seguridad, con la asistencia del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem, el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. (Agencia OPI Santa Cruz)