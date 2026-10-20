Dirigentes nacionales registran predominio de imagen negativa

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El informe de la Universidad de San Andrés reveló que el 67% de la población desaprueba el rumbo del país y el 54% no cubre los gastos mensuales, en un marco de balance negativo para el Gabinete Nacional.

La Universidad de San Andrés difundió la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, cuyo relevamiento determinó que el 67% de los consultados desaprueba la marcha general del país y un 60% rechaza la gestión encabezada por el presidente Javier Milei. La medición expuso un deterioro extendido en las condiciones materiales de la población, al registrar que el 54% de los hogares no dispone de ingresos suficientes para afrontar sus gastos mensuales.

El sondeo estadístico constató un escenario de rechazo hacia la dirigencia política argentina, donde la totalidad de los referentes examinados obtuvo una imagen negativa superior a la positiva. A su vez, la conformidad con la política económica oficial cayó al 28% respecto del mes previo, en un contexto dominado por la preocupación social ante la desocupación y el nivel de las remuneraciones.

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Javier Milei computa 60% de desaprobación y retrocede la conformidad económica

El presidente Javier Milei cosechó un 60% de desaprobación a su administración frente a un 36% de aprobación, guarismos que replican el balance de septiembre. Esta cifra coincide con el registro obtenido por Mauricio Macri durante el mismo tramo de su mandato y supera el 21% asentado por Alberto Fernández en idéntico período de gestión.

La insatisfacción con el rumbo general del país abarcó al 67% de los consultados, en contraste con un 30% que expresó conformidad. La polarización partidaria acentuó las brechas de percepción, pues entre quienes votaron a Sergio Massa en las elecciones de 2023 el descontento trepó al 96%, mientras que entre los votantes del actual jefe de Estado prevaleció una calificación favorable hacia la marcha estatal.

La evaluación retrospectiva indicó que un 56% de los ciudadanos estimó que el escenario del país empeoró durante el último año, frente a un 18% que detectó mejoras concretas. En paralelo, la aprobación del esquema económico cayó cuatro puntos al registrar 28%, al tiempo que la nómina de demandas ciudadanas situó a la falta de trabajo con el 39%, los salarios insuficientes con el 35%, la pobreza con el 31% y los hechos de corrupción con el 30%.

El Gabinete Nacional y la dirigencia política acumulan saldos negativos de imagen

El Gabinete Nacional y los funcionarios evaluados arrojaron balances desfavorables en su totalidad, ubicando a Karina Milei al frente del rechazo social con un 69% de valoraciones negativas. El ministro de Economía, Luis Caputo, computó un 57% de rechazo y un 25% de respaldo positivo, misma adhesión registrada por Sandra Pettovello, mientras que Federico Sturzenegger alcanzó un 50% de opiniones adversas y Diego Santilli reunió la mayor ponderación positiva del cuerpo con el 28%.

En el escalafón de dirigentes, Patricia Bullrich encabezó la imagen positiva con el 36% y una brecha de -18 puntos, seguida por Javier Milei con 34%, Myriam Bregman con 32% y -13, Axel Kicillof con 31% y Cristina Kirchner con 30%. Pese a esas marcas, ninguno revirtió el predominio de opiniones desfavorables, registrándose los diferenciales más adversos en Máximo Kirchner con -52 puntos, Lilia Lemoine con -49, Miguel Ángel Pichetto con -48 y Guillermo Moreno con -46, frente a Natalia de la Sota que anotó -12.

La Universidad de San Andrés constata que el 54% de los hogares no cubre sus gastos

La Universidad de San Andrés comprobó que el 54% de los hogares no cuenta con ingresos suficientes para costear los gastos del mes, configurando el indicador social más crítico del informe. Dentro de ese universo afectado, el 35% debió aplicar recortes en sus consumos habituales o recurrir a sus ahorros previos para subsistir, al tiempo que un 19% contrajo deudas directas para cubrir sus necesidades operativas, dejando apenas a un 21% que llega ajustado a fin de mes y a un 20% con capacidad de ahorro.

El relevamiento técnico fue desarrollado por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública perteneciente a la casa de altos estudios sobre un diseño muestral de 1.000 individuos mayores de 18 años, residentes en el territorio nacional y con acceso a internet. La recolección de los datos concluyó entre el 5 y el 13 de octubre de 2026, consolidando una estructura estadística que refleja la agudización del déficit en la economía cotidiana familiar. (Agencia OPI Santa Cruz)