La Justicia federal dispuso juicio único para Hotesur y Los Sauces

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La Sala I del tribunal de alzada revocó la división resuelta por los jueces de juicio, anuló la fecha fijada para 2027 y ordenó iniciar el debate conjunto el 23 de octubre.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que los expedientes correspondientes a las causas Los Sauces y Hotesur se juzguen en un proceso oral unificado que comenzará el 23 de octubre de 2026 a las 10:00. El pronunciamiento de alzada revocó la decisión previa del Tribunal Oral Federal 5, órgano que había ordenado la separación de los debates y diferido el juzgamiento de una de las investigaciones para el año entrante.

La resolución judicial hizo lugar a los recursos formulados por el Ministerio Público Fiscal y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF). A partir de este fallo, quedó sin efecto el calendario que establecía el inicio de la causa Hotesur de forma independiente para el 19 de marzo de 2027, unificando las audiencias en una única instancia de debate ante los estrados del fuero federal.

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Casación Penal ordenó juzgar en conjunto los expedientes Hotesur y Los Sauces

La Cámara Federal de Casación Penal adoptó la decisión por mayoría a través de los votos de los jueces Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetaveña, frente a la postura en disidencia emitida por el magistrado Alejandro Slokar. El criterio mayoritario sostuvo que el desdoblamiento dispuesto con anterioridad carecía de fundamentación adecuada y que el ligamen probatorio entre ambos procesos responde a reglas de concurso de delitos que impiden una tramitación separada.

El juez Petrone remarcó que las dificultades de agenda, la cantidad de testigos citados y la extensión temporal estimada para el debate no justificaban fracturar el esquema unificado fijado al inicio de la causa. El juez Barroetaveña sumó su adhesión al advertir que la división dispuesta por el tribunal de juicio contenía un análisis aparente que afectaba la acusación formal. En su voto minoritario, el juez Slokar consideró que los recursos resultaban inadmisibles por tratarse de facultades ordenatorias exclusivas del tribunal de juicio. (Agencia OPI Santa Cruz)