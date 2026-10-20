Río Grande registra una fuerte caída del consumo comercial

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El rubro mercantil experimenta un fuerte retroceso por la merma del poder adquisitivo frente al movimiento de Ushuaia, mientras plantean articular la producción local con la demanda turística y el polo logístico antártico.

(OPI TdF) – El referente de la Fundación Innovación Fueguina (FINNOVA), Ramiro Requejado, alertó sobre la profundización en la caída del consumo en Río Grande, donde el retroceso de la actividad económica golpea a los sectores comercial y empresarial bajo lo que definió de manera directa como un “escenario preocupante”.

El deterioro del poder adquisitivo repercute sobre la totalidad de Tierra del Fuego, aunque la estructura productiva riograndense exhibe una vulnerabilidad superior frente a otros centros urbanos provinciales. Requejado enfatizó que “Río Grande está entrando en un terreno muy complicado, la parte comercial está muy castigada y no tiene este plus del turismo que sí tiene Ushuaia”.

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La falta de dinamismo económico en el norte provincial demanda medidas de aplicación inmediata. Frente a esa coyuntura, el representante de la entidad advirtió que la localidad “necesita respuestas en plazos más cortos que los que demandan los grandes proyectos de desarrollo”, al contrastar la urgencia mercantil con los tiempos que insumen las iniciativas estructurales.

Para contrarrestar la retracción de las ventas, FINNOVA propuso la conformación de mesas de diálogo multisectoriales. El dirigente sostuvo la necesidad de articular un espacio de trabajo conjunto que reúna a representantes del sector público, directivos de las cámaras empresariales y profesionales que cuenten con conocimiento específico sobre el desenvolvimiento de cada actividad productiva y mercantil.

La estrategia planteada por la organización busca vincular la capacidad productiva local con circuitos de comercialización ya consolidados. Requejado remarcó que las empresas radicadas en Río Grande deben orientar su producción hacia la demanda generada por la oferta turística provincial y las operaciones asociadas al desarrollo del polo logístico antártico, integrando a los proveedores en esas cadenas de abastecimiento comercial. (Agencia OPI Tierra del Fuego)