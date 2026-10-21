El Gobierno provincial convocó a paritaria docente

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La autoridad laboral notificó a las entidades gremiales para discutir una recomposición salarial con cláusula de ajuste mensual, tras agotarse el esquema escalonado pactado en el acta previa del receso invernal.

El Gobierno de Santa Cruz convocó formalmente a la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y a la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) a una nueva mesa de negociación colectiva fijada para el jueves 29 de octubre a las 16 horas. La audiencia salarial se desarrollará en las instalaciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ubicadas en la calle Perito Moreno N° 41 de la ciudad de Río Gallegos.

La convocatoria formal se efectivizó mediante cédula de notificación remitida el martes 20 de octubre, en cumplimiento del compromiso asumido en la última acta paritaria del 9 de julio, donde las partes acordaron retomar las conversaciones durante la segunda quincena de octubre. La pauta salarial vigente contempló hasta diciembre de 2026 un incremento acumulativo del 17,8%, fijado en las actuaciones previas al receso de invierno.

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La notificación cursada por la cartera laboral formalizó los plazos procesales para sentar nuevamente a los representantes del Poder Ejecutivo y a las conducciones sindicales en la capital provincial, cerrando el período de espera estipulado a mediados de año en el ámbito de la negociación paritaria docente.

ADOSAC y AMET exigirán aumento y cláusula gatillo ante el Ministerio de Trabajo

La Asociación Docentes de Santa Cruz y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica acudirán a la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en Río Gallegos con el mandato de exigir una recomposición salarial y la reactivación de una cláusula gatillo mensual. Las entidades sindicales fundamentan el reclamo en la necesidad de actualizar los haberes frente al ritmo de precios, luego de haberse ejecutado la mayor parte de los tramos pautados en la negociación del 9 de julio.

Aquel esquema de aumento salarial escalonado liquidó un 3% sobre el valor punto correspondiente a junio mediante una planilla complementaria abonada en julio, al que se sumó un incremento del 10% liquidado durante ese mismo mes. La pauta continuó con un 1% en agosto junto con la devolución de los descuentos aplicados por días de paro, un 1% en septiembre que incluyó el reintegro de días caídos con un mes de anticipación a lo programado, y dos tramos finales del 1% asignados para octubre y noviembre. Ante la nueva exigencia sindical, el Gobierno de Santa Cruz adelantó que analizará la situación financiera provincial para atender los compromisos del cierre del ejercicio 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)