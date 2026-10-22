Estados Unidos proyecta 20.000 millones de dólares para el área energética

- Publicidad -

La Casa Rosada gestiona el desembarco de agencias gubernamentales norteamericanas tras el compromiso de fondos para Vaca Muerta, mientras la administración estadounidense transmite reparos por normativas locales que condicionan la llegada de capitales externos.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió en la Casa Rosada al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, para abordar el esquema de financiamiento exterior. La audiencia en Balcarce 50 se concretó tras la exposición del diplomático en Neuquén, donde planteó la movilización de hasta 20.000 millones de dólares en inversiones estratégicas destinadas a la cuenca hidrocarburífera de Vaca Muerta.

El compromiso financiero anunciado por el representante norteamericano depende de la intervención directa de agencias oficiales de crédito de su país. Durante el foro sectorial en la provincia patagónica, que contó con la presencia del presidente Javier Milei antes de su traslado a España, el enviado estadounidense ratificó el respaldo a las reformas económicas locales al sostener: “Estamos poniendo la plata sobre la mesa. Creemos en este rumbo que está tomando la Argentina y creemos en ustedes”.

- Publicidad -

Peter Lamelas canaliza fondos energéticos y objeciones normativas

El embajador Peter Lamelas formalizó su visita a Balcarce 50 antes del arribo del subsecretario para el Hemisferio Occidental, Christopher Landau, y su segundo, Juan Pablo Segura. La llegada escalonada de los emisarios del Departamento de Estado busca afianzar la captación de divisas para obras de infraestructura y extracción energética, áreas donde el gobierno federal intenta consolidar el flujo crediticio proveniente de Washington.

Las gestiones diplomáticas conviven con advertencias emitidas por el gobierno del presidente Donald Trump respecto del marco regulatorio argentino. Los reparos de la gestión republicana apuntan de forma directa a los efectos de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, normativa señalada en despachos oficiales por la posibilidad de restringir la seguridad jurídica y desalentar la radicación de capitales privados en el mercado local. (Agencia OPI Santa Cruz)