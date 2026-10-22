Luz y Fuerza denunció falta de personal en cooperativas

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El gremio reunió a referentes de 24 seccionales provinciales para ordenar relevamientos técnicos y llevar el reclamo por sobrecarga de funciones y cobertura de vacantes a la mesa de discusión paritaria.

(OPI Chubut) – El Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia formalizó un estado de alerta ante la pérdida de puestos laborales en los servicios eléctricos de la provincia, según se informó de manera preliminar tras un encuentro que concentró a las 24 delegaciones de Chubut. La dirigencia sindical advirtió de forma expresa sobre “el deterioro de las condiciones de trabajo, la necesidad de recuperar los planteles básicos, la discusión salarial y la defensa de los convenios colectivos”.

De acuerdo con el diagnóstico gremial, el cuadro operativo en los distritos con presencia de cooperativas de servicios públicos presenta un déficit estructural de dotación técnica. La entidad constató que en los hechos se registra “falta de trabajadores, se acumulan funciones y las empresas no siempre cuentan con los planteles necesarios para garantizar el servicio en condiciones adecuadas”.

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Frente a este escenario, el secretario general adjunto de la organización, Juan Domingo Espinoza, ordenó a las representaciones seccionales “actualizar los relevamientos de las condiciones de trabajo para transformar los reclamos en planteos concretos dentro de las negociaciones”. El relevamiento técnico por seccional definirá la posición formal que la entidad sostendrá en las mesas paritarias con las prestatarias eléctricas. (Agencia OPI Chubut)