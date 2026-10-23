El consumo masivo profundizó su retroceso en agosto

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El consumo masivo profundizó su contracción durante agosto con bajas interanuales de 3,7% en supermercados y 3,6% en mayoristas, mientras los centros de compras crecieron 3,7% traccionados por el desempeño comercial de la Patagonia.

Las ventas en los supermercados retrocedieron 3,7% interanual en agosto de 2026 y encadenaron ocho meses consecutivos en terreno negativo, según los informes estadísticos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El registro oficial igualó la marca de abril como la segunda mayor contracción del año, quedando por detrás del desplome de marzo, al tiempo que profundizó el retroceso acumulado de los primeros ocho meses hasta ubicarlo en una caída de 2,8%.

En el segmento de autoservicios mayoristas la contracción interanual alcanzó el 3,6%, encadenando su séptimo período consecutivo a la baja desde enero y acumulando una retracción de 2,9% entre enero y agosto. La medición mensual desestacionalizada también arrojó mermas operativas de 0,8% en las grandes cadenas y de 1,2% en los canales mayoristas respecto a julio, acompañadas por variaciones negativas de 0,3% y 0,4% en sus respectivos índices de tendencia-ciclo.

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A contramano del retroceso verificado en el abastecimiento alimenticio básico, los centros de compras registraron una expansión interanual de 3,7% durante el octavo mes del año, anotando un avance mensual de 3,3% frente a julio. La facturación global a precios corrientes en este canal totalizó $698 millones, donde la Patagonia encabezó la mayor variación interanual del país con una suba de 32,2% y un volumen transaccional de $36.579 millones, superando las tasas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($205.435 millones y 31,6%), Cuyo ($47.567 millones y 23,9%), Norte ($34.601 millones y 21,9%), Gran Buenos Aires ($229.711 millones y 20,4%) y Pampeana ($144.669 millones y 20,1%).

El endeudamiento con tarjetas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos precisó que las ventas corrientes en supermercados sumaron $2.616 millones, lo que significó un incremento nominal interanual de 24,2% con un promedio de $787.964 por metro cuadrado. Los rubros con mayores subas nominales fueron carnes con 38,5%, verdulería y frutería con 32,6%, artículos de limpieza y perfumería con 25,6% y alimentos preparados con rotisería con 25,1%.

La estructura de financiamiento en las grandes superficies comerciales reflejó que las tarjetas de crédito concentraron $1.125 millones, equivalentes al 43% del total de las transacciones registradas. Las operaciones con tarjetas de débito absorbieron $625 millones con una participación de 23,9%, el efectivo canalizó $443 millones abarcando el 17% y los restantes medios de pago totalizaron $422 millones con el 16,1%, mientras el ticket promedio subió 15,8% interanual hasta situarse en $35.569.

El INDEC constató que en los autoservicios mayoristas la facturación a precios corrientes llegó a $395 millones, marcando un alza nominal interanual de 23,7% y una venta promedio por metro cuadrado de $421.092. En este canal, los mayores incrementos por grupo de artículos correspondieron a verdulería y frutería con 35,5%, productos lácteos con 30,2%, almacén con 29,8% y carnes con 29,1%.

A diferencia del supermercadismo tradicional, los pagos no tradicionales integrados por transferencias y códigos QR lideraron la recaudación mayorista al absorber $129 millones, lo que representó el 32,7% del movimiento global. La tarjeta de crédito captó $106 millones correspondientes al 26,8%, el dinero en efectivo sumó $98 millones para abarcar el 24,8% y la tarjeta de débito procesó $62 millones con el 15,7%, cerrando con un ticket promedio de $47.067 tras un avance interanual de 29%. (Agencia OPI Santa Cruz)