Amnistía Internacional denunciará a Javier Milei por atacar a la prensa

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La organización fundamentó la presentación en el reporte anual de FOPEA, que documentó 278 agresiones a trabajadores de prensa durante 2025 y atribuyó 119 episodios directamente al titular del Poder Ejecutivo.

Amnistía Internacional denunciará ante organismos internacionales al presidente de la Nación, Javier Milei, a raíz de sus recientes declaraciones contra trabajadores de prensa que investigaron el caso de la criptomoneda $LIBRA. En un comunicado emitido recientemente a través de su cuenta oficial en la red social X, la organización calificó el accionar del mandatario como una “escalada de hostilidad hacia la prensa y un ataque a la libertad de expresión en Argentina”.

La entidad cuestionó el discurso pronunciado por el jefe de Estado en la Fundación Faro, donde individualizó y agredió a los periodistas que cubrieron las derivaciones del activo digital, además de afirmar que quienes considera sus adversarios “se tienen que quemar en la hoguera”. Para la organización no gubernamental, los dichos del titular del Poder Ejecutivo “profundizan el hostigamiento a la prensa”, mientras que la expresión utilizada en ese acto evoca “una violencia extrema” sobre el ejercicio periodístico.

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La directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Mariela Belski, advirtió que la conducta presidencial “es gravísimo” dado que la máxima autoridad del país “naturalizó los insultos, las amenazas y el hostigamiento” hacia los comunicadores. En su pronunciamiento oficial, la directiva sentenció: “La libertad de expresión también implica poder investigar, cuestionar y publicar información incómoda para el poder sin temor a represalias. El Presidente tiene la obligación de respetar ese derecho, incluso cuando las críticas le molestan. Cuando el discurso oficial busca intimidar a quienes informan, el mensaje alcanza a toda la sociedad: hay voces que es mejor callar. Y eso es inadmisible”.

Amnistía Internacional incorporó como prueba documental en la presentación contra Javier Milei el último informe elaborado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el cual registró durante el año 2025 un total de “278 ataques contra la prensa”. Esa cifra representa un incremento del 55% en comparación con el año 2024 y señala al propio Presidente de la Nación “como autor de 119 de ellos” a lo largo de ese período.

El planteo internacional suma otros antecedentes documentados de ofensivas oficiales ejecutadas desde el Gobierno Nacional contra el sector de la comunicación. Entre esos episodios figuran las restricciones aplicadas a los periodistas acreditados para limitar su acceso a la Casa Rosada y las demandas judiciales impulsadas por el Poder Ejecutivo contra profesionales críticos de la gestión estatal.

Respecto a los plazos procesales para radicar el reclamo en el exterior, el equipo jurídico de la organización confirmó que “está cerrando los escritos” técnicos correspondientes. Esas actuaciones administrativas tienen previsto el ingreso formal de las presentaciones ante las instancias internacionales en el transcurso de los días subsiguientes al anuncio oficial de la entidad. (Agencia OPI Santa Cruz)