María Corina Machado volvió a Venezuela tras diez meses de exilio

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó recientemente de “show” el retorno al país de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, tras las declaraciones emitidas este lunes y recogidas por el diario El Universal. Mientras la titular del Ejecutivo interino sostuvo que la dirigente podía haber ingresado al territorio nacional “por un aeropuerto”, la vocera opositora, Claudia Macero, confirmó la disposición de Machado para mantener una reunión directa con la mandataria.

En su contacto con periodistas, Rodríguez defendió la vigencia de la Ley de Amnistía sancionada en el país sudamericano, normativa que según el Gobierno permitió el retorno de diversas figuras políticas bajo el objetivo de garantizar “la convivencia pacífica”. “Espero que el diálogo siga siendo un espacio para la participación política, Este país es mucho más grande que cualquier persona, o que dos o que tres personas”, afirmó la jefa de Estado interina.

La mandataria venezolana insistió en que la instancia de negociación oficial constituye la vía para asegurar el bienestar de la población. “Yo creo que de verdad debe cesar la política con un show, porque la política es algo muy serio. ¿Por qué la política es algo muy serio? Porque tiene que ver con la vida de los ciudadanos, porque cualquier decisión que nosotros tomemos incide sobre la vida de una población”, sostuvo Rodríguez ante la prensa.

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Respecto a las condiciones del programa oficial de convivencia democrática, la titular del Ejecutivo reclamó autocrítica a los sectores que solicitaron medidas coercitivas internacionales. “Yo espero, espero que siga siendo un espacio para la participación política, que quienes le han hecho daño a Venezuela, que quienes pidieron sanciones, agresiones externas, tengan algo de remordimiento y arrepentimiento y sirva el espacio tanto del diálogo como del programa de convivencia democrática y paz para que todas las voces se puedan escuchar, las voces de bien se puedan escuchar y que la experiencia de los venezolanos y de las venezolanas esté al servicio del pueblo venezolano”, planteó.

Diosdado Cabello descarta persecuciones

El ministro de Interior y Justicia y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró este lunes que no le “espanta” la presencia de María Corina Machado en territorio venezolano y afirmó que quienes deseen regresar al país “pueden hacerlo” porque “ni hay persecuciones para nadie”. Al ser consultado sobre el ingreso de la referente opositora, el funcionario ratificó la postura oficialista: “Desde cuándo estamos diciendo nosotros que el que se quiera venir, que se venga. Aquí no hay persecuciones para nadie”.

Para ilustrar la posición del PSUV frente al retorno de la dirigente, Cabello leyó un fragmento epistolar atribuido a Simón Bolívar en una carta enviada al general Antonio José de Sucre en el año 1823. “No me espanta. Estamos acostumbrados a ver muy de cerca fantasmas más horribles que han desaparecido al acercarnos a ellos”, citó el titular de la cartera de Interior y Justicia durante su intervención.

María Corina Machado expresó a través de su portavoz oficial su voluntad de integrar una mesa de diálogo con el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras completar su retorno a Caracas desde Panamá. En declaraciones a la emisora local Unión Radio, la vocera Claudia Macero precisó que la Premio Nobel de la Paz “ha manifestado su disposición a sentarse no solo con Delcy (Rodríguez), sino con quien se tenga que sentar de cara al país con total claridad, con una agenda para que esas cosas pasen”.

Antes de concretar su ingreso a Venezuela el pasado domingo luego de diez meses de exilio en territorio panameño, la propia líder opositora había manifestado que estaba dispuesta a “hablar con quien haya que hablar”. De acuerdo con los registros recordados por el diario El Nacional, Machado había denunciado previamente que la administración de Rodríguez bloqueó su vuelta al país durante siete intentos infructuosos.

El regreso de la dirigente se produjo mediante un desplazamiento terrestre de unos 400 kilómetros desde la ciudad de Barquisimeto hasta Caracas, trayecto en el que miles de personas se volcaron a las rutas para recibirla. La reaparición presencial de Machado se registra en el momento en que un sector de la oposición venezolana y el Ejecutivo interino de Rodríguez negocian una transición democrática con el respaldo de Estados Unidos. (Agencia OPI Santa Cruz)