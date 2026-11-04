Donald Trump aceptará la victoria demócrata en el Congreso

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El mandatario estadounidense reconoció la derrota republicana en los comicios de mitad de mandato tras las proyecciones que otorgan el control legislativo a la oposición y anticipó el bloqueo de iniciativas parlamentarias.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que se encuentra “absolutamente dispuesto a aceptar” los cómputos electorales tras los comicios de mitad de mandato celebrados el martes, según consignó una publicación de The New York Times. Las proyecciones emitidas por los medios de comunicación estadounidenses determinaron que el Partido Demócrata obtuvo la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, asegurando la conducción de ambas ramas del Congreso a partir del próximo año.

Durante un intercambio con dos periodistas del diario neoyorquino, el jefe de Estado atribuyó el revés electoral de los candidatos republicanos a su ausencia en la boleta y manifestó su disposición a establecer instancias de trabajo conjunto con la dirigencia demócrata. No obstante, en declaraciones separadas otorgadas a la cadena Fox News, el mandatario admitió que el conflicto y la situación vinculada con Irán incidieron de manera directa en el retroceso electoral experimentado por su espacio político durante la jornada del martes.

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Donald Trump advierte al Congreso

El presidente Donald Trump advirtió a los representantes del Partido Demócrata en Estados Unidos que utilizará su facultad constitucional de veto ante los proyectos legislativos que la nueva mayoría intente aprobar cuando asuma el control del Congreso el año entrante. La advertencia sobre el bloqueo de iniciativas parlamentarias ratificó la postura adoptada por la presidencia frente a una eventual confrontación institucional entre la Casa Blanca y el parlamento de mayoría opositora.

En una entrevista previa con CBS News, concedida antes de la clausura de las urnas en las elecciones de mitad de mandato, el mandatario estadounidense validó el apelativo de “Sr. Veto” para definir su estrategia de gobierno frente al nuevo escenario legislativo: “Tengo el poder definitivo, se llama ‘veto’”. (Agencia OPI Santa Cruz)