Investigan el crimen de un joven en Puerto San Julián

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Vecinos y allegados se movilizaron en reclamo de justicia tras la muerte de un alumno de 16 años apuñalado en el sector céntrico de la localidad costera.

Un adolescente de 16 años identificado como Tiziano Muñoz Barbero fue asesinado durante la madrugada de un domingo en Puerto San Julián, tras recibir heridas de arma blanca en la vía pública por parte de un agresor de 18 años.

El hecho violento ocurrió cerca de las 6 de la mañana en el cruce de Avenida San Martín y calle Roca, en el sector céntrico de la localidad costera. La víctima fue trasladada de urgencia hacia el hospital distrital, donde falleció a causa de la gravedad de las lesiones recibidas durante la agresión.

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Familiares, amigos y compañeros de la víctima realizaron una marcha comunitaria por las calles de la localidad para exigir el esclarecimiento judicial del caso. A raíz del fallecimiento, las autoridades del Colegio María Auxiliadora suspendieron la actividad escolar donde el joven cursaba el cuarto año de nivel secundario, determinación a la que se sumó el Taller Municipal de Teatro, espacio donde integraba el elenco Solar Rouse.

La policía perita cámaras y busca pruebas

Personal de la policía provincial y funcionarios de la justicia de Santa Cruz iniciaron las pericias para determinar la secuencia material del homicidio cometido en Puerto San Julián. La labor de los investigadores se concentra en la recolección de testimonios presenciales y en el requerimiento formal de los registros fílmicos captados por cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en la zona céntrica.

Las actuaciones preliminares incorporaron la inspección en el patio de la Escuela de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos N° 9, establecimiento situado en las inmediaciones del sitio de la agresión sobre la calle Roca. En ese predio escolar el atacante habría arrojado el cuchillo empleado durante el ataque, elemento que quedó bajo resguardo de las autoridades policiales abocadas a la causa penal en trámite. (Agencia OPI Santa Cruz)