Javier Milei viajó a la Cumbre Iberoamericana y verá a VOX

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El jefe de Estado viajó a Madrid para participar de la Cumbre Iberoamericana sin audiencias institucionales con el rey Felipe VI ni con Pedro Sánchez, priorizando una agenda partidaria con el líder de VOX, Santiago Abascal.

El presidente de la Nación, Javier Milei, inició su traslado oficial hacia Madrid a bordo del avión ARG-01 para intervenir en la Cumbre Iberoamericana que sesionará el 4 y 5 de noviembre en la capital española, en un contexto bilateral condicionado por la ausencia de audiencias de Estado con el rey Felipe VI y el distanciamiento diplomático con la administración del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El itinerario oficial difundido por la Casa Rosada fijó la partida de la comitiva a las 23:00 del martes, previendo una escala técnica preliminar en Las Palmas de Gran Canaria el miércoles 4 a las 8:30, donde el mandatario tiene pautada la recepción formal a cargo del cónsul argentino Luis María Sobrón. Desde ese punto insular, la aeronave presidencial despegará a las 9:00 para aterrizar en Madrid a las 13:00, sin gestiones gubernamentales programadas con el Palacio de la Moncloa tras las advertencias formuladas por Sánchez sobre el direccionamiento de la política exterior argentina.

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Javier Milei concentrará su agenda en el plenario multilateral

El presidente de la Nación, Javier Milei, mantendrá el miércoles 4 a las 18:30 un encuentro de alineamiento político con el titular de la fuerza política VOX, Santiago Abascal, recomponiendo el canal partidario tras su visita del 19 al 21 de octubre, período en el cual no concretó reuniones bilaterales previas a los comicios del Poder Ejecutivo español fechados para el 29 de noviembre.

El tramo multilateral se desarrollará el jueves 5 de noviembre a partir de las 5:00 con la asistencia de la delegación argentina a la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno en la Galería de las Colecciones Reales. Al finalizar las deliberaciones de la asamblea internacional, la aeronave presidencial despegará a las 17:00 desde la terminal madrileña y realizará una nueva detención técnica en el archipiélago canario antes de su aterrizaje final en territorio argentino, establecido para el viernes 6 de noviembre a las 7:30. (Agencia OPI Santa Cruz)