Mercados suben y bonos de EE. UU. caen a 4,92%

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Las plazas financieras globales anotaron ganancias generalizadas y el rendimiento de la deuda soberana estadounidense retrocedió a 4,92%, mientras la cotización del crudo descendió hacia los U$S 102 por barril ante expectativas diplomáticas.

Los mercados internacionales registraron subas generalizadas en las cotizaciones bursátiles tras conocerse el desenlace electoral en Estados Unidos, en una jornada donde el barril de petróleo retrocedió hacia la zona de U$S 102 con proyecciones de quebrar el piso de los US$ 100, de acuerdo con la comunicación oficial preliminar de las pizarras financieras.

En el continente europeo, el índice IBEX de Madrid lideró los avances con una mejora de 2,92%, acompañado por la Bolsa de Milán que ganó 2,32%, el CAC de Francia con un alza de 1,54%, el DAX de Alemania con 1,36% y el FTSE 100 de Londres que sumó 1,24%. La plaza asiática replicó el movimiento positivo mediante variaciones de 2,16% en Shanghai, 1,67% en Hong Kong y 0,62% en el indicador Kospi de Corea.

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El mercado bursátil norteamericano reportó cotizaciones en terreno positivo durante las operaciones del premarket, acompañado por una valorización en los títulos de deuda soberana sustentada en la expectativa de una contracción del gasto fiscal y una disminución del desequilibrio de las cuentas públicas federales.

Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos comprimieron su tasa de retorno por debajo del 5% hasta situarse en 4,92%, una flexibilización del costo de financiamiento externo que podría atenuar el incremento en el índice de riesgo país de la Argentina. En forma simultánea, los operadores financieros ponderan un eventual marco regulatorio para la industria de inteligencia artificial que modere el ritmo de expansión económica global, al tiempo que la descompresión del petróleo a U$S 102 responde a la posibilidad de concretar un entendimiento diplomático que concluya con el conflicto armado en Medio Oriente. (Agencia OPI Santa Cruz)