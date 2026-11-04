Río Grande exige 17.294 millones retenidos por la Provincia

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(OPI TdF) – Tras una reunión de tres horas, la cartera económica provincial admitió faltantes de fondos y exhibió transferencias por $221.212 millones sin presentar un cronograma para cancelar los $17.294 millones que reclama el intendente Martín Perez.

La secretaria de Finanzas del Municipio de Río Grande, Valeria Capotorto, llevó este martes el reclamo ante el ministro de Economía provincial, Alejandro Barrozo, exigiendo la liquidación inmediata de más de $ 17.294 millones correspondientes a partidas de coparticipación devengadas y no remitidas. La audiencia institucional, desarrollada en representación del intendente Martín Perez junto a los equipos técnicos de Ushuaia y Tolhuin, concluyó tras tres horas de debate sin una propuesta formal de cancelación de pasivos ni fechas precisas de pago por parte del Gobierno provincial.

La funcionaria riograndense ratificó que las transferencias del Ejecutivo fueguino acumulan demoras que superan los 45 días, situación ratificada formalmente mediante un decreto notificado recientemente por la administración provincial, donde consta que los recursos correspondientes a julio terminaron de remitirse el 19 de octubre. “Volvemos muy preocupados. No hemos obtenido ninguna propuesta de cancelación de la deuda”, advirtió Capotorto, remarcando que los montos retenidos se verifican a través de los informes emitidos por el Ministerio de Economía de la Nación y dictámenes de los Tribunales de Cuentas provincial y municipal.

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Río Grande denunció desvío de partidas

El Municipio de Río Grande cuestionó la administración discrecional de los recursos coparticipables que ingresan a la tesorería de la Provincia y advirtió que iniciará acciones administrativas y demandas judiciales contra los funcionarios responsables de retener los fondos. “La coparticipación no es un gasto, es un derecho que tienen los municipios de recibir la parte que les corresponde”, afirmó Capotorto, agregando: “Usan el dinero del Municipio de Río Grande para sus gastos, para sus costos, para afrontar sus obligaciones”.

La administración local rechazó que el endeudamiento provincial condicione las arcas municipales y exigió garantías para que la devolución de los adelantos tomados por la gobernación no sea deducida de la coparticipación legal de la ciudad. “Nosotros no tenemos nada que ver con los endeudamientos que ha tenido la Provincia, ni los adelantos de coparticipación que ha tenido la Provincia, ni la devolución de los intereses por esos adelantos”, sentenció Capotorto. La funcionaria garantizó la cobertura salarial de la planta municipal, pero alertó sobre el riesgo operativo en servicios esenciales como agua potable, recolección de residuos, transporte público y salud.

Gobierno provincial admitió falta de fondos

El ministro de Economía, Alejandro Barrozo, junto al viceministro Juan Pablo Roullier, argumentó ante las delegaciones comunales que los ingresos disponibles resultan insuficientes para afrontar las obligaciones generales de Tierra del Fuego, descartando una intencionalidad política contra los municipios. La cartera económica sostuvo que las transferencias mantienen regularidad y exhibió los registros de fondos distribuidos entre enero y octubre de este año hacia los tres distritos fueguinos.

El Ministerio de Economía de la provincia detalló las transferencias acumuladas durante los primeros diez meses del año sin precisar saldos deudores ni plazos de acreditación:

Municipio destinatario Fondos transferidos acumulados (Enero – Octubre) Río Grande $ 107.521.767.681,79 Ushuaia $ 96.911.610.637,30 Tolhuin $ 16.779.167.208,67 Total provincial distribuido $ 221.212.545.527,76

La nota suscripta al cierre del encuentro formalizó el compromiso del Ejecutivo provincial de buscar recursos extraordinarios ante Nación para reducir el pasivo o formular una propuesta de pago alternativa, fijando mesas técnicas permanentes para el 13 de noviembre en Tolhuin y el 24 de noviembre en Ushuaia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)