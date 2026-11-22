- Publicidad -

El informe de la consultora Scentia registró un aumento interanual del 0,9% y un salto mensual del 6,2% en octubre, aunque el acumulado de los primeros diez meses del año arrastra un retroceso del 2,3%.

El consumo masivo en la Argentina registró en octubre de 2026 un aumento del 0,9% interanual, quebrando la racha negativa que arrastraba desde el inicio del año, según el último informe estadístico elaborado por la consultora Scentia. La medición mensual reflejó un avance del 6,2% frente a septiembre, marcando un cambio de tendencia que no se observaba desde 2025, aunque la leve mejora no logró compensar la retracción acumulada en lo que va del período anual.

De acuerdo con el relevamiento de Scentia, el acumulado entre enero y octubre de 2026 mantiene una caída del 2,3% en comparación con el mismo lapso del año anterior. La reactivación del décimo mes estuvo impulsada fundamentalmente por los rubros de alimentos, que crecieron 7,5% interanual, y los artículos impulsivos —principalmente golosinas y snacks—, con un incremento del 16,5% interanual.

- Publicidad -

El comportamiento de los puntos de venta evidenció un desempeño dispar entre los canales comerciales durante octubre. Mientras los comercios de cercanía y alternativos registraron variaciones positivas —kioscos y almacenes subieron 1,6%, farmacias crecieron 3,2% y el comercio electrónico lideró con un salto del 33,2%—, los establecimientos tradicionales continuaron estancados o en baja, con caídas del 0,3% en supermercados, 0,4% en autoservicios independientes y del 6,4% en autoservicios mayoristas.

Supermercados y mayoristas arrastran bajas del 3,5%

Al analizar el balance general de octubre de 2026 en la medición contra septiembre, la consultora Scentia constató subas mensuales generalizadas en todas las bocas de expendio, encabezadas por los supermercados con un alza del 9,5%, seguidos por los autoservicios, los mayoristas y el comercio electrónico, todos con un avance mensual del 8,9%. Pese a esta dinámica de corto plazo, el promedio del año expone la debilidad de la demanda real en las grandes cadenas y bocas de abastecimiento mayorista.

En el acumulado consolidado entre enero y octubre de 2026, solo dos canales de comercialización mostraron variaciones positivas frente al mismo período de 2025: el comercio electrónico con un crecimiento del 35% y las farmacias con el 1,2%. En contraposición, tanto los supermercados como los autoservicios mayoristas acumularon una contracción del 3,5% en los primeros diez meses del año, reflejando que los principales canales de compra de la canasta básica familiar no logran todavía revertir el balance recesivo. (Agencia OPI Santa Cruz)