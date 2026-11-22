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El pliego de Grisel Mabel Insfrán, ex secretaria Legal y Técnica de la gobernación y convencional constituyente en 2025, se aprobó sobre tablas por 22 votos contra siete en medio de reclamos opositores de intervención federal.

La Legislatura de Formosa aprobó recientemente el ingreso de Grisel Mabel Insfrán al Superior Tribunal de Justicia, órgano máximo de la estructura judicial de la provincia. La designada magistrada es sobrina del gobernador Gildo Insfrán, mandatario que conduce el Poder Ejecutivo formoseño de manera ininterrumpida desde 1995.

El expediente recibió sanción mediante un tratamiento sobre tablas, procedimiento parlamentario que habilitó el debate y la votación en el recinto sin dictamen previo de comisión. En la votación nominal, el bloque oficialista reunió 22 votos afirmativos frente a siete votos negativos emitidos por las bancadas opositoras.

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Con esta incorporación se completa la integración de cinco miembros prevista para el máximo tribunal provincial. Antes de su postulación a la corte formoseña, Grisel Mabel Insfrán desempeñó el cargo de titular de la Secretaría Legal y Técnica de la gobernación desde 2019 y actuó como convencional constituyente durante la reforma constitucional provincial sancionada en 2025.

Cuestionamientos de la oposición en la Legislatura

Durante el debate parlamentario en la Legislatura de Formosa y tras conocerse el resultado de la votación, los bloques opositores impugnaron el parentesco directo entre Grisel Mabel Insfrán y el gobernador Gildo Insfrán. Dirigentes como la diputada radical Agostina Villagi, la legisladora Gabriela Neme y el senador nacional Francisco Paoltroni objetaron tanto la celeridad del trámite parlamentario como la pérdida de autonomía del Poder Judicial provincial, reiterando además pedidos de intervención federal sobre el distrito.

La designación ocurre mientras persiste la controversia judicial en torno a la reforma constitucional formoseña de 2025 y el régimen electoral previsto hacia 2027. Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que objetó la reelección indefinida en la provincia, continúa bajo revisión judicial la cláusula transitoria que habilita una nueva postulación de Gildo Insfrán. Desde el oficialismo justificaron la legalidad del procedimiento legislativo, la trayectoria jurídica de la abogada en la función pública y la necesidad de cubrir la vacante pendiente en el tribunal. (Agencia OPI Santa Cruz)