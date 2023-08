Vaya a votar; no importa a quién tenga en mente ni el mecanismo de selección que elija, pero participe con su voto nominal (no en blanco)

Hoy domingo toda la ciudadanía debe concurrir a las urnas, no solo porque sea una obligación por ley, sino porque es un derecho constitucional y hay una obligación moral de cada habitante de comprometerse con el destino del país y la provincia.

Cualquier deserción de la ciudadanía en las urnas, le permite a las estructuras políticas que llevan gente, compran votos y arman contingentes de votantes pagos, imponer su fuerza y torcer cualquier elección, a partir de la ilegalidad y el fraude.

Si el ciudadano honesto, democrático y libre, acude a las urnas, independientemente de a quien elija en el cuarto oscuro, habrá ejercido un acto cívico válido y valioso, única herramienta para definir los destinos del país (para bien o para mal), pero sin otorgarle a los fraudulentos de siempre, la posibilidad de imponer su voluntad, forzando la institución del voto en beneficio propio y de sectores corporativos que han dominado la escena política en las últimas décadas.

Ante la evidente devastación social, económica y política por la que transita la Argentina, cunde la desazón, el estado de ánimo suprime la voluntad e incentiva el descreimiento, pero no votar o votar en blanco, es un acto poco aconsejable, si nuestras penurias pasan por la disconformidad con lo establecido y abogamos por un cambio.

La imperfección de la democracia, no le quita valor a su existencia como el único sistema confiable y universalmente aceptado en el mundo avanzado, después de conocer otros sistemas que en general exacerban los personalismos, establecen monarquías, promueven oligarquías, aristocracias o directamente instalan dictaduras, teocracias y todo tipo de abuso de poder por parte de grupos dominantes, quienes construyen a su alrededor una sociedad sirviente, excluida, dominando su voluntad por medio del terror, las dádivas y quitándole a los ciudadanos, el mínimo derecho a intervenir en las decisiones que se toman bajo esos regímenes.

No hay otra opción hoy domingo, que hacernos cargo del destino de los próximos cuatro años de gobierno en la provincia y delimitar quiénes serán los candidatos que pretendemos disputen en las elecciones generales, el puesto de presidente de la nación.

En las últimas elecciones el voto en blanco y el recurrido han crecido exponencialmente, hasta constituirse en “la tercera fuerza” y en algunos casos, la segunda opción. Y eso es malo, se lee como una apatía social peligrosa hacia lo que nos pasa y como en la física la ley de impenetrabilidad establece que, el lugar que ocupa un cuerpo, no puede ser ocupado por otro, no debemos ceder nuestro espacio a los impresentables de siempre.

Si traspolamos estos términos físicos al fenómeno social de la sustitución del voto, digamos que ese espacio que dejamos en la urna no votando o votando en blanco, cuando obviamos elegir a un ciudadano para que nos represente o se oponga a quien no queremos que llegue al poder, lo capitalizan las estructuras, los oportunistas y los comercializadores del voto que elección tras elección hacen gatopardismo puro y no por otra cosa hace más de 30 años no podemos despegar como país, aún en uso de la democracia como mayor expresión de voluntad y libertad popular para elegir nuestros gobernantes.

Vaya a votar, elija como quiera y tal como le dicte su conciencia. No importa por quién lo haga, el deber cívico exige que lo haga.

Es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos hacernos cargo de saber si hemos votado bien o mal, cuando nos toque evaluar nuestra decisión (buena o mala) en las urnas dentro de 4 años.

No seremos menos responsables en el futuro si las cosas andan mal, ni tendremos derecho a descargar en los demás las culpas de haber dejado al país en las peores manos, cuando, en realidad, (si no votamos) somos cómplices directos de ese fracaso del cual ni siquiera tendremos derecho a protestar por habernos autoexcluidos. (Agencia OPI Santa Cruz)