Fracasó la aprobación de  Lijo y García; Milei logró unir a Cristina y Macri. Carambia y Gadano hicieron su trabajo, pero no les alcanzó ¿Cumplirá YPF con Vidal?

La oposición logró sentar en el Senado la cantidad de bancas necesarias para voltear los pliegos de los candidatos a jueces de la corte, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, impulsados e impuestos por el Poder Ejecutivo nacional. Entre las paradojas de la sesión, se dio la convergencia de los votos de Mauricio Macri y Los senadores del Frente para la Victoria, en clara oposición a la designación de las dos proposiciones de Milei.

A pesar de las órdenes, acuerdos y todo tipo de intercambio de fondos y cargos que hizo La Libertad Avanza con los gobernadores para contar con la ausencia de quorum o las manos para la aprobación de los pliegos, no pudo sostener la embestida del senado que en su mayoría, votó en contra de la imposición de jueces por Decreto “en comisión” en la Corte Suprema de Justicia.

Sobre Lijo la votación resultó 27 a favor de la aprobación, 47 fueron en contra y una abstención. Respecto de la votación sobre la propuesta del Dr Manuel García Mansilla fueron 20 votos positivos y 51 votos negativos. Una verdadera “paliza” legislativa al presidente Milei y LLA.

A Vidal no le alcanzó

De acuerdo a la información previa que poseíamos y adelantamos en la nota de ayer, colegas destacados en el Senado se encargaron de observar el comportamiento de los dos senadores del SER (Gadano-Carambia), que tal como lo señaló ayer LPO, tenían como misión no dar quorum, a pedido del gobierno a Claudio Vidal, a quien, en contraprestación le prometió una lluvia de millones de dólares a través de YPF.

De acuerdo a nuestras fuentes, cuando se preparaba la sesión, tanto la senadora Natalia Gadano como José Carambia, esperaron hasta último momento para dar quorum y cuando desestimaron que su ausencia podría significar la caída de la sesión, ingresaron al recinto, ocuparon sus bancas con un solo objetivo: sumar sus manos/resortes para apoyar el voto afirmativo en favor de los pliegos de Lijo y García.

Fracasó la aprobación de Lijo y García; Milei logró unir a Cristina y Macri. Carambia y Gadano hicieron su trabajo, pero no les alcanzó ¿Cumplirá YPF con Vidal? – Foto: NA

“Los senadores de Santa Cruz, enviados por el Gobernador Vidal con las órdenes expresas de apoyar a Milei, no hablaron en toda la sesión. No tomaron la palabra,. no fundamentaron la posición de su provincia para no dejar pegado a su gobierno, pero a la hora de votar, lo hicieron positivamente, tanto en la aprobación del pliego de Lijo como de García”, le dijo a OPI el periodista encargado de seguir todos los movimientos de los senadores del SER.

De esta manera, los servicios especiales que brindó el gobierno provincial al gobierno nacional, no coronaron ningún éxito. Ayer mismo nos señalaban las fuentes desde la Casa Rosada, que tanto Mieli como su hermana Karina estaban intratables y su furia tronaba en su entorno y especialmente con algunos gobernadores cuyos senadores no habrían logrado torcer la decisión de la mayoría y por lo cual, perdieron de forma escandalosa en el Congreso.

Luego de escuchar las amenazas que profirieron los hermanos a todo su entorno y alcanzó hasta a la Vicepresidente Villarroel, ahora queda ver si el gobierno nacional les va a cumplir las promesas de darles los fondos que pactaron esta semana que pasó y en ese marco, se sabrá si YPF, una de las billeteras que usa Milei para enjuagar pauta y comprar voluntades, cumplirá con el desembolso de los 335 millones de dólares que habrían pactado con el gobernador Vidal. (Agencia OPI Santa Cruz)