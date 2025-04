Ficha limpia y los vaivenes de Vidal y Cia. Acá no, allá, antes no, ahora sí, pero que nadie se entere que conservamos un abusador de diputado

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El gobernador Claudio Vidal pretende que creamos que se viste de patriota para ser uno de los precursores, a través de los senadores por Santa Cruz, José Carambia y Natalia Gadano, en votar a favor de Ficha Limpia en el Congreso, para permitir que, si se aprueba, (posiblemente) Cristina Fernández no se pueda presentar como candidata.

Te puede interesar: El gobierno y sus diputados pagarán el costo político de sostener un abusador entre sus filas

El problema de Vidal, Gadano y Carambia es que son tan creíbles como el viejo Chespirito, el personaje mexicano que le arrancaba una sonrisa a todo el mundo, por las ridiculeces que hacía desde la pantalla del televisor en blanco y negro.

- Publicidad -

En primer lugar habría que preguntarle al Gobernador cuánto le costó a la provincia de Santa Cruz esa “supuesta entrevista” que le hizo Cristina Pérez en la pantalla de LN+, algo así como el C5N de Milei, donde analizan al gobierno nacional con un solo ojo y en el cual hace pocos días la misma Pérez confrontó a Manuel Adorni, cuestionándolo por los modos que tiene el presidente de tratar a la prensa y al otro día no solo tuvo que disculparse (lo mismo hizo en la radios donde trabaja) sino que alabó a Adorni, un personaje subido al poni del poder, un émulo de Gabriela Cerruti, solo que un poco más inteligente y no por eso menos soberbio.

Ese canal, donde Vidal no grabó ninguna entrevista, sino que Pérez replicó sus palabras y se encargó de ensalzarlo como un “antikirchnerista” que “está cambiando Santa Cruz” y quien “les ordenó” a sus senadores Gadano y Carambia que voten por la “Ficha Limpia”, es claramente un órgano de prensa paralelo del gobierno nacional y la voltereta pública en el aire que hace Vidal, responde a lo que ya dijimos en otro informe: el compromiso de aportarle las manos a Javier Milei en el Congreso a cambio de los fondos que discurrirán a través de YPF y otros conceptos, aunque aún habrá que ver cuánto de los 350 millones comprometidos, llegarán.

Que nadie lo diga y que no se note

Claro, lo que Cristina Pérez no dijo, recortó, omitió y guardó primorosamente bajo la alfombra durante su enfática exposición ante las cámaras, en defensa de Claudio Vidal (lo cual mediáticamente no es gratis, como no lo son las apariciones públicas en los distintos canales del Gobernador de Chubut, Ignacio Torres) es que los mismos senadores (Gadano/Carambia) quienes salen a batir parches sobre el acto heroico que van a producir en el Congreso, votando “Ficha limpia”, son los que no dieron quorum para evitar que oportunamente se votara la misma medida, también por orden del Presidente.

Carambia y Gadano, por un minuto de fama pueden dejar a YCRT y a las Represas relegadas en la Ley Bases

Pérez no dice, por ejemplo, que Vidal, a quien presentó como el salvador de esta provincia, siempre se opuso a la “Ficha Limpia” en Santa Cruz y a nivel nacional cuando era diputado y trabajaba codo a codo con Máximo Kirchner.

Pérez tampoco recuerda que los diputados del SER en nuestra provincia, por orden del Gobernador, se negaron sistemáticamente a votar la Ficha limpia y el por qué, se plasma gráficamente en el párrafo siguiente.

La conductora de LN+ recortó con perfección quirúrgica la historia negra del gobierno actual de la provincia, donde el gobernador Claudio Vidal, mantiene y protege a un diputado con causas por tres abusos sexuales contra mujeres que estaban bajo sus órdenes, cuando era intendente de 28 de Noviembre, además de tener otras por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, entre otros delitos.

Otro detalle importantísimo que desconoce u oculta la conductora, es que los diputados de Vidal en masa, se negaron a debatir el desafuero de Fernando Españón para impedir que la justicia tenga la libertad de avanzar en la investigación sobre sus gravísimas causas.

La posverdad de Milei, Vidal y LN+

Decir la verdad es una obligación de un hombre público y del periodismo en general, no hacerlo es abonar la idea de una operación de prensa encubierta, como ésta que dispara el canal nacional a través de personeros a quienes se les nota la hilacha y el número de factura en la frente.

Sin duda, la dependencia del gobernador Vidal del presidente Milei es más notoria que hace un tiempo (aunque nunca dejó de serlo) pero lo que ocurrió ayer con el tema de la Ficha Limpia, en sintonía con la orden de Javier Milei y su hermana, hace más notoria esa relación incestuosa, además, le decimos a Cristina Pérez que Vidal no es un “anti K” como ella lo presenta, siendo que tiene más del 85% de kirchneristas en su gobierno.

Claudio Vidal junto a Pablo González y Fernando Cotillo –

Personalmente en las últimas horas he recibido llamados de varias producciones de programas de radios y TV de Buenos Aires, como normalmente ocurre cuando algún tema de la provincia toma estado público nacional, preguntándome respecto de lo que dijo la conductora de LN+ y tratando de averiguar aspectos de la posición que ha tomado decididamente el Gobernador Vidal de apoyar a Milei.

En todos los casos he respondido lo que pienso y básicamente hice eje en la falta de autoridad moral que tienen tanto el gobernador como los senadores del SER, quienes pretenden borrar selectivamente su memoria (tal lo hace el kirchnerismo) “olvidando” que en Santa Cruz se oponen a la Ficha Limpia y protegen a un diputado amigo del gobernador acusado de abusar de (al menos) 3 mujeres durante la función pública, a lo cual se agrega la orden del gobernador a sus diputados, de no desaforarlo para que la justicia no pueda avanzar.

Aquellos integrantes de las producciones de medios nacionales que no conocían el antecedente, rápidamente fueron al archivo de OPI para corroborar la información y pudieron certificar que a lo dicho por Cristina Pérez, LN+, Claudio Vidal, Carambia y Gadano, le falta una pata muy importante: la verdad. (Agencia OPI Santa Cruz)